Соглашение партий по обороне – без всеобщего призыва

«На реализацию увеличения численности военнослужащих срочной службы должно быть выделено дополнительное финансирование, это не может быть осуществлено за счет модернизации профессиональной армии», — говорится в проекте документа.

По словам председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Лауринаса Кащюнаса, несмотря на отсутствие обязательств добиваться всеобщей воинской повинности, упор делается на увеличение числа призывников.

«Сейчас уже пришло предложение правительства по предельной численности войск (армии. — Ред.) на следующий год, верхний предел — 4400 призывников, и если мы начнем призывать после школы, то, согласно исследованию Министерства обороны, мы будем призывать 6100. За пять-семь лет, когда мы инвестируем в инфраструктуру и будем обучать офицеров работе с призывниками, мы де-факто добьемся эффекта всеобщей воинской повинности», — сказал BNS Л. Кащюнас.

Однако представитель консерваторов выразил сожаление по поводу того, что в документе не фигурирует концепция всеобщего призыва.

Представители сторон также разошлись во мнениях относительно того, какой конкретный процент должен выделяться на финансирование обороны.

Согласно проекту, в соглашении будет указано, что в этом году реализовано обязательство выделять на оборону средства в размере 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), такие ассигнования будут стремиться сохранить, и «дальнейшее финансирование обороны должно быть связано с потребностями системы обороны и литовских вооруженных сил».

По словам Л. Кащюнаса, это устанавливает минимально возможный объем финансирования и оставляет возможность принимать решение о выделении средств в соответствии с потребностями.

«Это не связывает руки. Если, например, мы когда-либо совершим более крупную покупку, нам может потребоваться потратить более 3% ВВП. Зачем ограничитель? Возможно, нужно будет меньше. Мы будем моделировать финансирование в соответствии с потребностями системы обороны», — подчеркнул председатель комитета.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предлагал зафиксировать в соглашении показатель оборонного финансирования в размере 3% ВВП.

В течение двух недель проект соглашения будет рассматриваться партийными парламентскими структурами и, как ожидается, будет подписан в первой половине июня.

Ранее политики уже планировали закрепить в соглашении цель создания нового вида армии — кибервойск, подготовиться к приему в стране союзной дивизии — не менее 20 тыс. военных, укрепить Союз стрелков Литвы, развить возможности национальной противовоздушной обороны, подготовить к следующему году План государственной обороны, готовить население к сопротивлению, в том числе и вооруженному.

Ожидается, что это соглашение будет действовать до 2030 года.

Тем временем

Идея оборонного налога

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не поддерживает идею создания нового налога для финансирования оборонного бюджета страны.

«Я не одобряю идею введения новых налогов, однозначно обороноспособность страны — это вопрос не одного налога», — заявил министр журналистам.

«Все партии принимают решение о бюджете, есть или нет одного налога, а мы должны финансировать нашу оборону на десятилетие вперед. Один налог этого не решает», — добавил он.

Идея такого налога была выдвинута Литовской конференцией бизнеса и обсуждается политиками.

В настоящее время Литва тратит на оборону немногим более 2,5% внутреннего валового продукта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ