Письмо в поддержку закона о партнерстве

В нем также подчеркивается, что, став в 2004 году членом Европейского cоюза, Литва приобрела помимо свободы передвижения, политических и юридических свобод обязательство уважать европейские ценности и «не допускать дискриминации лиц по признаку пола, расы, этнического происхождения, религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации».

Авторы обращения напоминают, что сам институт партнерства был закреплен в Гражданском кодексе еще в 2001 году, но вот уже более двух десятков лет законодательство, регулирующее регистрацию партнерства, не принимается по «непонятным причинам».

«Общественные дискуссии о партнерстве идут уже несколько лет, рассуждения о состоявшейся или несостоявшейся «зрелости» общества, а ведь подготовка не является основанием для дискриминации граждан Литвы за то, что они решили жить в партнерских отношениях», — говорится в письме.

«Мы призываем членов Сейма Литовской Республики поддержать закон о партнерстве и тем самым способствовать созданию более справедливого, свободного и безопасного государства», — отмечают авторы обращения.

Политолог Вильнюсского университета (ВУ) Довиле Якнюнайте сообщила BNS, что письмо было распространено в ответ на призыв депутата Томаса Витаутаса Раскявичюса к академической общественности поддержать поправки, которые в настоящее время готовятся. На прошлой неделе политик заверил BNS, что проект будет представлен до конца весенней сессии.

«Поскольку пока мы не можем увидеть проект, мы решили написать в поддержку идеи Партии свободы закона о партнерстве, института, который бы нормально регулировался. О конкретном регулировании мы пока не знаем», — сказала BNS Д. Якнюнайте.

Инициаторы закона о партнерстве обещают ввести новый проект, так как весной прошлого года Сейм отклонил его предыдущую редакцию на стадии внесения.

Партия свободы предлагает ввести гендерно-нейтральное партнерство, то есть юридическое партнерство, которое позволяет людям обоих полов и одного пола узаконивать свои права.

В отклоненном весной прошлого года проекте закона о партнерстве предлагалось узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также между лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.

Однако на первом этапе представления проект не был одобрен.

В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, ни для однополых пар.

Тем временем премьер-министр и спикер Сейма считают, что парламенту необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства.

«На мой взгляд, было бы лучше, если бы Сейм начал эти дискуссии. Сейчас Сейм все еще пытается задвинуть эту дискуссию дальше под стол, как будто есть некоторая боязнь прийти к выводу, что есть решения, которые не вредят ничьим интересам», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните журналистам.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что обновленный проект закона о партнерстве будет представлен в Сейме еще на этой весенней сессии.

«Он есть в повестке заседания, его нельзя исключить, он обязательно будет представлен», — сказала она.

Согласно Конституции, весенняя сессия Сейма длится до 30 июня.

Против обсуждения законопроекта о партнерстве в настоящее время выступают некоторые представители оппозиции, которые говорят, что время еще не пришло, так как нет необходимости выступать против общественности в контексте войны России против Украины.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ