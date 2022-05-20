Развитие транспортных услуг

По словам генерального директора VVT Дарюса Алекнавичюса, стартовавший в ноябре прошлого года проект «Волна» поможет повышать гибкость и скорость процессов VVT, позволит более эффективно управлять имуществом и наращивать уровень цифровизации деятельности, кроме того, будут развиваться и адаптационные навыки организации.

«В феврале этого года проект достиг своей последней стадии – плана изменений, — которую мы завершим до 2023 г. Хотя принято думать, что оптимизация деятельности связана с сокращением численности персонала, одной из целей, которые ставит перед собой «Волна», является как раз ее увеличение. Это поможет распределить нагрузку, приходящуюся на водителей, более целенаправленно организовывать работу и предложить вильнюсцам более качественные услуги общественного транспорта», – говорит Д. Алекнавичюс.

Команда пополнится 80 новыми работниками

Вся программа изменений «Волна» состоит из 15 отдельных частей, каждая из которых внимательно контролируется. По словам Д. Алекнавичюса, наибольшую финансовую выгоду – 3,5 млн евро – компания получит, трудоустроив новых работников.

«Чтобы удовлетворить потребности горожан, за текущий год мы должны проехать почти 36 млн км. С имеющимися на сегодняшний день мощностями сделать это было бы сложно, поэтому мы планируем, что за год команда пополнится 80 новыми работниками», – говорит генеральный директор VVT.

Д. Алекнавичюс добавляет, что компания, стараясь привлекать новых работников, не только повышает свою конкурентоспособность, выделяя часть финансовой выгоды, полученной в процессе оптимизации деятельности, на повышение заработной платы, но и более интенсивно ведет поиск работников, принимает также беженцев из Украины.

Эффективно распоряжаться транспортным парком VVT планирует, внедряя искусственный интеллект – новую систему управления троллейбусами и автобусами. «Новая система управления троллейбусами и автобусами сменит действовавший до сих пор ручной процесс планирования работы транспортных средств, который обеспечивал более низкую, чем хотелось бы, пунктуальность перевозки пассажиров, недостаточный уровень эксплуатации транспортного парка. Новая система позволит достичь большего пробега транспортных средств, более производительно распределить человеческие ресурсы и оперативнее, учитывая память искусственного интеллекта, менять графики маршрутов», – говорит представитель VVT.

Д. Алекнавичюс рассказал, что, например, оценивается возможность того, чтобы транспортные средства во время перерывов водителей не простаивали, а направлялись туда, где в них ощущается наибольшая необходимость. Такое решение не только обеспечило бы надлежащий отдых работникам, но и позволило бы более устойчиво использовать транспортные средства. Так можно было бы на 5 проц. сократить резервное количество транспортных средств, а компания получила бы около 30 тыс. евро дополнительных доходов в месяц.

Кроме того, VVT будет призывать водителей к более экономной эксплуатации транспортных средств и внедрит мотивационную систему эковождения. Сокращение потребления энергии обеспечит устойчивый рост компании и будет более экологичным как для столицы, так и для ее жителей.

В число других инициатив «Волны» входят также и улучшение ресурсов обслуживания, оптимизация процессов подготовки и мойки/уборки транспортных средств, увеличение доходов от дополнительных видов деятельности (рекламы, аренды имущества и других), цифровизация функций управления движением, интеграция ИТ-систем и внедрение культуры управления.

Спор между профсоюзом и руководством

Между тем профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» и руководство компании не могут договориться о гарантиях для работников и новом коллективном соглашении, профсоюз на минувшей неделе сообщил о том, что 760 работников компании с середины мая намерены остановить действие трудовых соглашений.

По словам председателя профосюза Альгирдаса Маркявичюса, основные претензии к руководству — этот тот факт, что зарплаты не индексируются в установленном в коллективном соглашении порядке, а также работодатель отказывается указывать в договорах почасовую оплату и размеры надбавок. Спор профсоюзов и руководства «Вильнюсского общественного транспорта» длится уже больше года, в этом году профсоюз намеревался провести забастовку, однако эти планы были заморожены, когда дело попало в суд и из-за действия режима чрезвычайной ситуации. По словам А. Маркявичюса, работники не одобряют введенные в одностороннем порядке с 1 апреля компенсации за подвижной характер работы. Профсоюзы и юристы отмечают, что такие надбавки не являются частью зарплаты, с них не платят налоги, а это отрицательно сказывается на социальных выплатах и будущих пенсиях. Профсоюзы требуют платить работникам другие выплаты, просят отказаться от установки 6-дневной рабочей недели, обеспечить возможность иметь обеденный перерыв.

В минувшую пятницу Вильнюсский окружной суд обязал сотрудников Вильнюсского общественного транспорта (VVT) отложить свои действия по приостановлению трудовых договоров на восемь рабочих дней.

По мнению суда, такие действия имеют признаки забастовки, сообщает BNS. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство руководства «Вильнюсского общественного транспорта» о применении временных мер защиты, но установил срок в восемь дней или до срока подачи компанией основного иска в суд.

По словам председателя профсоюза Альгирдаса Маркявичюса, руководство пока говорит о форме протеста сотрудников, но не затрагивает их существенных требований.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt