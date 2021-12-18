Закупки проектирования новой инфраструктуры в Рукле поможет организовать агентство НАТО

Закупки работ по проектированию предназначенной для батальона расширенного передового присутствия НАТО новой инфраструктуры в Рукле организует агентство НАТО, сообщило Министерство обороны.
«Это значит, что мы переходим от идей к конкретной работе — фазе реализации раньше, чем планировалось. Уже через несколько лет у военных Германии и Литвы будут совершенно другие условия для тренировок, учебы и жизни, а это только еще больше укрепит и так уже тесное сотрудничество между двумя странами», — говорит вице-министр обороны Вилюс Семешка.
Как сообщается, эта инфраструктура будет предназначена для Артиллерийского и Логистического батальонов Механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas («Железный волк» Вооруженных сил Литвы и боевой группы батальона расширенного передового присутствия НАТО.
В Рукле будут построены новые казармы, штабы, столовая, спортивный комплекс, оборудованы учебные классы, медицинский пункт, зона для досуга. Также будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура, проложены дороги.
Планируется, что общая стоимость этого проекта превысит 200 млн евро, большей частью это будут инвестиции Германии в Литве.
Объявить закупки на работы по проектированию планируется в 2022 году, а развить всю инфраструктуру и передать ее в пользование планируется поэтапно в течение 2023–2026 годах.