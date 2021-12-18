Закупки проектирования новой инфраструктуры в Рукле поможет организовать агентство НАТО

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Закупки работ по проектированию предназначенной для батальона расширенного передового присутствия НАТО новой инфраструктуры в Рукле организует агентство НАТО, сообщило Министерство обороны.

«Это значит, что мы переходим от идей к конкретной работе — фазе реализации раньше, чем планировалось. Уже через несколько лет у военных Германии и Литвы будут совершенно другие условия для тренировок, учебы и жизни, а это только еще больше укрепит и так уже тесное сотрудничество между двумя странами», — говорит вице-министр обороны Вилюс Семешка.

Как сообщается, эта инфраструктура будет предназначена для Артиллерийского и Логистического батальонов Механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas («Железный волк» Вооруженных сил Литвы и боевой группы батальона расширенного передового присутствия НАТО.