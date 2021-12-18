СМИ: США готовы к переговорам с РФ по безопасности

В США заявили о готовности к переговорам о безопасности с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации президента США высокого ранга.
«Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы… Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения», — сказала она.
Ответные предложени США предоставят России на следующей неделе.
«Мы проводим обсуждения с европейскими союзниками и партнерами, и мы скоро свяжемся с российским правительством по поводу следующих шагов», — отметила она.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
В ответ в Белом доме заявили, что США не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе без союзников в ЕС, отметив, что обсуждают предложения с союзниками.korrespondent.net