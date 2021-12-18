СМИ: США готовы к переговорам с РФ по безопасности

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В США заявили о готовности к переговорам о безопасности с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации президента США высокого ранга.

«Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы… Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения», — сказала она.

Ответные предложени США предоставят России на следующей неделе.