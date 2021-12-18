Bite и Tele2 отказываются от планов совместного развития сетей

Коллаж ЛК/ Фото BNS/ Viktorija Savicka ir Žygimantas Gedvila

Телекоммуникационные компании Bite и Tele2 сообщают, что отказываются от планов совместного развития сетей связи в Литве и Латвии. Причиной этого называются поставленные в обеих странах требования, выполнение которых заметно снижает привлекательность проекта.

«Мы взялись за реализацию планов совместной сети, чтобы уменьшить затраты и влияние на окружающую среду, а также чтобы ускорить внедрение 5G. Совместное развитие сети обеспечило бы для клиентов улучшение покрытия связью, потому что использовались бы башни — базовые станции не одного, а двух операторов», — сказал для пресс-релиза Bite Lietuva генеральный директор компании Пранас Куйсис.

Как сообщается, в мире довольно широко распространена практика, когда несколько операторов совместно инвестируют в сеть. И все же, по словам Куйсиса, несмотря на благоприятную позицию Еврокомиссии, были поставлены «ограничивающие условия».