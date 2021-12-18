Bite и Tele2 отказываются от планов совместного развития сетей

Телекоммуникационные компании Bite и Tele2 сообщают, что отказываются от планов совместного развития сетей связи в Литве и Латвии. Причиной этого называются поставленные в обеих странах требования, выполнение которых заметно снижает привлекательность проекта.
«Мы взялись за реализацию планов совместной сети, чтобы уменьшить затраты и влияние на окружающую среду, а также чтобы ускорить внедрение 5G. Совместное развитие сети обеспечило бы для клиентов улучшение покрытия связью, потому что использовались бы башни — базовые станции не одного, а двух операторов», — сказал для пресс-релиза Bite Lietuva генеральный директор компании Пранас Куйсис.
Как сообщается, в мире довольно широко распространена практика, когда несколько операторов совместно инвестируют в сеть. И все же, по словам Куйсиса, несмотря на благоприятную позицию Еврокомиссии, были поставлены «ограничивающие условия».
«Хотя Bite вместе с партнерами прилагала немало усилий, не удалось найти экономически и технологически разумную модель, так как регуляторы не позволили делиться частотами», — сказал Куйсис.
В 2019 году компании мобильной связи Bite Lietuva и Tele2 учредили предприятие Centuria для внедрения совместной сети в Литве и Латвии. В деятельности Centuria также участвовало предприятие Bite Latvija группы Bites grupe.
Зарегистрированная в Латвии компания Centuria будет ликвидирована. Ее в равных частях контролировали Bite Latvija и Tele2.
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