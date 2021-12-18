Сейм одобрил направление военных в международные миссии в Мали и Мозамбике

Сейм Литвы в четверг принял постановление об участии литовских военных в международных миссиях, утвердив направление военных в новые миссии в Мали и Мозамбике.

В возглавляемую Францией операцию Takuba в Мали можно будет направить до 30 военнослужащих. Ранее планировалось, что Литва направит в Takuba военно-транспортный самолет Spartan с 12 военными – пилотами и специалистами по логистике.

«Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Комитет по иностранным делам (КИД) были первыми, кто предложил идею о контрибуции Литвы в миссию Takuba, возглавляемую Францией военную миссию в Мали, борьбу с джихадистами. Это пример того, как в парламенте можно не только поднимать вопросы, осуществлять парламентский контроль, но и менять политику, формировать ее», — сказал председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас.