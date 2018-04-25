Zalgiris не меняет планов на матч с миланским клубом: будет играть при полной арене

По словам П. Мотеюнаса, оба эти варианта показали себя невозможными или неприемлемыми.

«Мы обратились в Евролигу, получили ответ о том, что перенести матч невозможно. Другим вариантам была игра без болельщиков. Мы считаем, что клуб существует ради болельщиков, живет ради болельщиков, соревнования проводятся для них и их поддержка для нас бесконечно важна», – сказал глава баскетбольного клуба.

Из-за тревожной ситуации с распространением в Италии коронавируса каунасский баскетбольный клуб Zalgiris призвал болельщиков миланской команды AX Armani не ехать на предстоящий в пятницу матч Евролиги.

Не ехать на матч также призывают тех, кто в последнее время был в Китае или регионах Северной Италии.

П. Мотеюнас утверждает, что большинство итальянских болельщиков решили не ехать, поэтому «либо их вовсе не будет, либо будет очень мало».

«После вчерашнего сообщения клуб известил, что все фанаты, которые должны были лететь с ними, отказались от полета и не полетят в связи с ситуацией, чтобы не создать проблем нам здесь в Литве, есть отдельные болельщики, которые купили билеты, некоторые обратились к нам», – сказал он.

Ожидается, что на матч в Литву прибудут не более десяти итальянцев.

П. Мотеюнас сказал, что и у литовских болельщиков есть возможность вернуть билеты, однако пока с этим вопросом обратились лишь несколько человек, а на арене будут предприняты все меры безопасности.

«Будут дополнительные силы, чтобы вытирать поручни, все турникеты, которых болельщики касаются, проходя в зал, чтобы гарантированная чистота и и дезинфекция проводились значительно чаще. У основных входов будут лежать дезинфицирующие средства для очищения рук. (…) У входов мы будем контролировать приходящих лиц, надеемся на сознательность людей, то болеющие, или те, что чувствуют, что могут представлять угрозу, не придут сами, а мы оставляем за собой право не пустить на арену человека, которому нездоровится», – рассказал о планирующихся мерах П. Мотеюнас.

«Мы будем сотрудничать с Министерством здравоохранения, мы следим за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а как будет, так будет», – сказал он.

Все же он признал, что наблюдение за приходящим лицами будет осуществляться только если они очевидно будут больны, будут чихать или кашлять.

Оперативный центр экстремальных ситуаций отмечает, что рекомендует избегать массовых скоплений людей в одном месте с учетом того, что в Европе, особенно в Италии быстро растут случаи заражения новым коронавирусом.

«Однозначно – если вирус будет привезен в Литву и распространится по арене, вмещающей более 15 тыс. зрителей, вспышку COVID-19 будет очень трудно остановить» – говорится в сообщении министерства.

П. Мотеюнас подтвердил, что все билеты на матч проданы еще три недели назад, поэтому ожидается около 15 тыс. человек.

По словам директора каунасского клуба, «Евролига» сотрудничает с ВОЗ, у нее есть внутренний штаб, который оценивает ситуацию и, видя аргументы и планирующиеся средства защиты, считает их достаточными.

Он также сказал, что если все же матч был бы запрещен, то команда несомненно подчинилась бы этому решению, но понесла бы убытки.

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. По словам представителей кабмина, это позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией и издавать обязательные к исполнению распоряжения.

В Литве пока не установлен ни один случай коронавируса.