Запад усилил наблюдение за ядерным оружием РФ

Издание отмечает, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение Россией тактического ядерного оружия в Украине. Кроме того, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью.

Как подчеркнул один из источников Politico из числа действующих чиновников США, американская разведка уверена, что Россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран — членов НАТО.

Также издание со ссылкой на американских чиновников рассказывает о сложностях прогнозирования ядерного удара по Украине.

Напомним, 21 сентября в своем видеообращении к россиянам Путин заявил, что все средства поражения, в том числе и ядерные, будут применены в случае угрозы территориальной целостности России и что «это не блеф».