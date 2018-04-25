Зарплата врачей исправительных учреждений увеличится

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Зарплаты медицинских работников, работающих в исправительных учреждениях, с нового года увеличатся, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Поправки были одобрены на заседании правительства. Зарплаты медработников в исправительных учреждениях должны быть выше, чем у практикующих врачей в больницах и клиниках.

В настоящее время зарплата медицинского персонала в тюрьмах выплачивается из ассигнований, который выделяются Минюсту.

«Новый порядок предусматривает, чтобы медицинские работники в местах заключения, как и все медики, получали зарплату из Фонда обязательного медицинского страхования, а за счет средств Министерства юстиции они будут получать дополнительные выплаты», — сказал глава ведомства Элвинас Янкявичюс.

По его словам, поправки в закон должны вступить в силу 1 января следующего года.

Отмечается, что оплата труда врачей в государственных учреждениях здравоохранения в среднем в первом квартале года составляла 1465 евро после уплаты налогов. Средняя зарплата врачей в тюрьмах — 1145 евро.

После реорганизации тюремных медицинских учреждений все медики в исправительных учреждениях будут подчиняться больнице мест лишения свободы, которая также отвечает за амбулаторную первичную помощь. Ее специалисты будут работать во всех пенитенциарных учреждениях.

Кроме того, тюремные больницы планируют сократить спектр предоставляемых услуг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ