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Завершено восстановление участка железной дороги в Реньге

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TOP,Новости,Приграничье,Транспорт

Завершено восстановление участка железной дороги в Реньге

  • Nuotrauka litrail.lt

Завершены работы по восстановлению разобранного более десяти лет назад участка железной дороги в латвийскую Реньге, сообщают Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai). Движение товарных поездов по нему будет возобновлено в начале следующего года, сообщила компания Lietuvos gelezinkeliai.

По соединяющему Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии участку ж/д путей уже прошел первый пробный поезд. Работы на участке протяженностью 19 км обошлись в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.

«Сделанная в прошлом ошибка наконец исправлена – ж/д рельсы снова соединили Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии. Этот участок в 19 км для нас важнее просто ж/д линии протяженностью 19 км. Это фундамент прочности отношений и развития бизнеса для нас и наших партнеров», – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Как сообщает компания, контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по куда более короткому пути. До этого времени ее возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.

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«Наш бизнес будет успешнее, а это означает дополнительные доходы и для нас, и в госбюджет Литвы», – сказал для пресс-релиза гендиректор Orlen Даниэль Обайтек.

На участке восстановлены не только ж/д рельсы, но и отремонтированы другие дорожные строения – 5 переездов, 5 мостов, 6 пропускных пункта, вычищены водоотводные рвы, восстановлена система управления движением и пр.

Восстановить этот участок до конца нынешнего года компания Lietuvos gelezinkeliai обязалась перед Еврокомиссией (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала предприятие почти на 28 млн евро.

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