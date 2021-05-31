Завершился Девятый сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»

Юные журналисты из Бангладеш, Боливии, Венгрии и США были названы лучшими журналистами по итогам работы Международного детского пресс-центра «Футбола для дружбы», а подготовленные ими интервью, статьи и репортажи были опубликованы ведущими спортивными СМИ в разных странах.

Тренеры и юные футболисты более 350 футбольных академий и спортивных школ приняли участие в спортивных, экологических и образовательных мероприятиях программы. По итогам сезона социальные инициативы академий из Афганистана, Индии, Шри-Ланки и Того стали обладателями Международной премии «Футбола для дружбы», а еще 14 футбольных академий получили гранты на развитие детского футбола и продвижение ценностей программы среди своих воспитанников, в том числе академии в Боливии, Канаде, Колумбии, Парагвае, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго.

В рамках финальных мероприятий сезона участники установили уже третий для «Футбола для дружбы» Мировой рекорд Гиннеса™ за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. Ранее проект был также отмечен Мировыми рекордами Гиннеса™ за самую многонациональную футбольную тренировку на планете и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

Виктор Зубков, председатель Cовета директоров ПАО «Газпром»: «Я рад, что «Футбол для дружбы» приобретает все больше друзей и сторонников по всему миру – не только среди детей, но и среди их родителей, а также футбольных клубов и академий. «Газпром» реализует большое количество социальных инициатив, в том числе в области спорта. Я считаю, что «Футбол для дружбы» — один из самых нужных, важных и необходимых международных социальных проектов, особенно сегодня».

Роберто Карлос, глобальный посол «Футбола для дружбы»: «Я был счастлив выступить в этом году в качестве посла «Футбола для дружбы». Общечеловеческие ценности, пропагандируемые проектом, имеют большое значение для молодежи и ее будущего. Как профессиональный игрок, а теперь и как тренер, я знаю, как важно не просто быть хорошим футболистом, но также обладать сильным характером и уметь взаимодействовать с людьми из разных стран, представителями разных культур. В этом отношении «Футбол для дружбы» действительно делает наш мир лучше.”

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства.

В 2021 году «Футбол для дружбы» прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила тысячи игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme