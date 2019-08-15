Зависимость пенсионеров от пенсий огромна

Фото www.lipfa.lt

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Зависимость населения пенсионного возраста от его основного источника доходов — пенсии — огромна. Более того, со временем она только увеличивается, поскольку все больше и больше пенсионеров покидают рынок труда, а альтернативных возможностей получения а практически нет. Число пенсионеров в сельском хозяйстве, хотя и очень небольшое, остается стабильным.

Литовская ассоциация инвестиционных и пенсионных фондов (LIPFA), которая обработала последние данные о выплатах II ступени за первую половину этого года, отмечает, что накопление средств постепенно станет наиболее важной частью пенсионных доходов.

«Пенсия является основным источником дохода для пожилых людей, который все еще остается низким. Согласно последней переписи населения, пенсия была основным источником средств к существованию для 90,3% людей в возрасте 65-69 лет и для 97,6% населения в возрасте 70 лет и старше. Дополнительный доход играет лишь незначительную роль: кроме пенсий и трудовых доходов, никакой другой источник дохода вообще не является статистически значимым. Это связано с целым рядом причин: ограниченным доходом, недостатком знаний, неприятием риска, слабыми навыками личного финансового планирования. Это прискорбно, и ситуация, похоже, не меняется в корне», — говорит президент LIPFA Шарунас Рузгис.

По оценкам Ассоциации, объединяющей управляющих частными пенсионными фондами, на 30 июня средний размер выплат из пенсионных фондов II ступени составил 2,3 тыс. евро, или на 126 евро больше, чем в начале года. Без учета пособий II ступени в связи со смертью участника средний размер пенсионных пособий для пенсионеров составил почти 2,5 тыс. евро, или на 77 евро больше.

По словам Ш. Рузгиса, неравенство в доходах и уровень жизни людей пенсионного возраста во многом определяются финансовыми возможностями «Содры». Следует отметить, что понимание населением самой трехуровневой пенсионной системы, хотя и улучшается, но пока недостаточно. Также хотелось бы видеть более широкое личное участие в планировании доходов с выходом на пенсию.

«Самая полная и точная картина повседневной финансовой жизни пожилых людей в нашей стране также представлена ​​последней переписью. Она показала, что если в возрастной группе 65-69 лет работа является основным источником дохода для 7,4 процента населения, то из пенсионеров постарше работает только около 1 проц. Небольшой процент рассчитывается для пенсионеров, которые получают основной доход от бизнеса, собственности и инвестиций. В сельском хозяйстве выживают от 500 до 600 человек в каждой возрастной группе, но с возрастом число получателей пособий увеличивается, и потребность содержания на средства государства или близких родственников растет», — говорит руководитель ассоциации.

Учитывая неутешительные демографические изменения и тот факт, что наше общество быстро стареет, как и в других западных странах, необходимо пересмотреть баланс между потреблением и пенсионными накоплениями.

Во время пенсионной реформы II ступени, осуществленной в первой половине этого года, новые участники или минимальные накопители могли выбрать начальную формулу 1,8 + 0,3, когда от зарплаты на пенсию выделяется 1,8 % , а государственный стимул составляет 0,3 % средней заработной платы. Эти выплаты будут постепенно увеличиваться до 3 + 1,5 в течение пятилетнего периода, но, не дожидаясь этого, увеличить темп накопления и получения максимального государственного стимула можно только до 31 июля с. г.

«Граждан Литвы, достигших пенсионного возраста, кормит либо работа, либо пенсия, других материальных альтернатив практически нет», — утверждает Ш. Рузгис.

В Литве пенсии II ступени имеют 1,3 млн человек, которые составляют более 80 проц. работников страны, они уже собрали почти 3,5 млрд евро на свою пенсию.

Шарунас РУЗГИС. президент Ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Литвы

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