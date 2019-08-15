Общество

Социальное отчуждение в провинции

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

События в Жежмаряй и Биржай напрямую иллюстрируют социальную напряженность, говорит президент Гитанас Науседа, сообщил BNS.

«Мы не отрицаем наличие проблемы, однако отталкиваем ее от себя, когда она подступает к нам немного ближе, чем мы хотели бы ее подпустить. Но из-за этого она не исчезает. Ни оставшиеся без попечения родителей дети, ни люди с недугами не должны быть отвержены, отчуждены и стигматизированы. Уважение их чувства собственного достоинства – доказательство достоинства и зрелости нас самих», – написал президент на своей странице в Фейсбуке.

Он отреагировал на случаи, когда в Биржай местная общественность заблокировала планы построить дом опеки для восьми оставшихся без родительского попечения малолетних детей, а в Жежмаряй жители намерены блокировать строительство дома, в котором намечается поселить десятерых людей с психическими расстройствами. 

Местные общины в последние дни выражали в СМИ страх за безопасность как самих себя, так и своих детей, а также позволили себе оскорбительные эпитеты в адрес людей, которых предполагается разместить по соседству. Жители также утверждали, что органы местного самоуправления не согласовывали с ними своих планов, не спросили их мнения.

«Сочувствия недостаточно, мы должны ощущать ответственность за уязвимых и искренне беспокоиться об их благополучии. Пугаться трудностей нам не пристало. Ни общинам, ни ответственным представителям властей. Давайте защищать тех, кто больше всех обижен и кто больше всех нуждается в нашем общем внимании. Спасибо тем, кто в этот раз не смолчал и во весь голос говорил за всю нашу тихую Литву», – написал Г. Науседа.

Премьер Саулюс Сквярнялис призвал ведомства и местные общины предпринять меры по урегулированию ситуации в Биржай и Жежмаряй.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                 

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