Заявок на конкурс закупки судна-газохранилища подано не было

В понедельник завершился срок подачи заявок на конкурс закупки судна-газо-хранилища Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (СПГ), оператор терминала компания Klaipėdos nafta не получила ни одной заявки.
«На данном этапе мы не получили заявок, поэтому по закону о госзакупках процедура считается завершенной. Потенциальные участники рынка не подали ходатайств о продлении конкурса или другим способом не заявили, что нужно продление конкурса», — сообщила компания.
Компания также отметила, что решения о следующих шагах будут приняты в ближайшее время.
Конкурс был предназначен для того, чтобы проверить, можно ли найти судно лучше или дешевле используемого теперь Independence, норвежской компании Hoegh LNG.
Компания Klaipėdos nafta в июле объявила конкурс на закупку судна-газохранилища и ожидала заявок до 16 августа.
Северный инвестиционный банк (NIB) предоставил компании кредит до 160 млн евро на покупку такого судна.