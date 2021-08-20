Заявок на конкурс закупки судна-газохранилища подано не было

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В понедельник завершился срок подачи заявок на конкурс закупки судна-газо-хранилища Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (СПГ), оператор терминала компания Klaipėdos nafta не получила ни одной заявки.

«На данном этапе мы не получили заявок, поэтому по закону о госзакупках процедура считается завершенной. Потенциальные участники рынка не подали ходатайств о продлении конкурса или другим способом не заявили, что нужно продление конкурса», — сообщила компания.

Компания также отметила, что решения о следующих шагах будут приняты в ближайшее время.