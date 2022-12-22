Здравоохранению Европы угрожает нехватка кадров

В мае Министерство здравоохранения Испании объявило, что более 700 тыс. человек находятся в очереди на операцию, а 5 тыс. врачей общей практики и педиатров в Мадриде бастуют уже почти месяц, протестуя против многолетнего недофинансирования и чрезмерной нагрузки. Кризис в системе здравоохранения Испании, который выявился во время пандемии COVID-19, связан с десятилетиями отсутствия инвестиций, конкуренцией между автономными сообществами за медицинский персонал и соблазном лучшей заработной платы и условий за границей.

Большая часть недовольства была сосредоточена в Мадридском сообществе, где в середине ноября не менее 200 тыс. человек вышли на улицы, чтобы защитить общественное здравоохранение от прогрессирующей приватизации и выразить свою озабоченность по поводу реструктуризации Мадридским сообществом системы первичной медико-санитарной помощи. Некоторые испанские врачи настолько перегорели, что рано уходят на пенсию.

В январе профсоюз Metges de Catalunya (Врачи Каталонии) также планирует двухдневную забастовку в знак протеста против «перегрузки, презрения и ненадежности», несмотря на то, что это сказывается на их пенсии.

Согласно отчету ВОЗ для Европы, усилия по замене уходящего на пенсию медицинского персонала были «недостаточными».

В отчете подтверждается, что в трети стран европейского региона не менее 40 проц врачей были в возрасте 55 лет и старше. В связи с тем, что молодые врачи из-за постоянного стресса, долгих рабочих дней и часто низкой заработной платы не желают работать в отдаленных сельских районах и бедных городских центрах, образуются «медицинские пустыни», заполнить которые практически невозможно.

Во Франции врачей сейчас меньше, чем в 2012 году. Более шести миллионов человек, в том числе 600 тыс. с хроническими заболеваниями, не имеют постоянного семейного врача, а 30 проц населения не имеют надлежащего доступа к медицинским услугам.

В Германии в прошлом году вакантными стали 35 тыс. рабочих мест в сфере здравоохранения, что на 40 проц больше, чем десять лет назад. В Германии, которая тратит на здравоохранение больше, чем почти другая страна мира, больницы вызывают серьезную озабоченность, поскольку всплеск случаев респираторно-синцитиального вируса (РСВ) у детей младшего возраста этой зимой вызвал тревогу по всему миру.

В декабре тысячи медсестер присоединились к волне забастовок, которые затронули общественное здравоохранение в Великобритании, проведя 12-часовую забастовку с требованием повышения заработной платы. По данным BBC, это крупнейшая забастовка в истории Британской национальной службы здравоохранения (NHS). Десятилетие пренебрежения со стороны сменявших друг друга консервативных администраций сильно ослабили Национальную службу здравоохранения.

Государственное здравоохранение Италии также сталкивается с острой нехваткой кадров, усугубляемой пандемией, которая вызвала отток медицинских работников, которые досрочно вышли на пенсию или выбрали работу в частном секторе. Региональные правительства подписали контракты с врачами-фрилансерами на покрытие больничных смен, когда это необходимо, что подчеркивает низкую заработную плату в итальянском секторе здравоохранения.

Даже Финляндии, которая столкнулась с беспрецедентным перенасыщением больниц из-за «острой нехватки медперсонала», к 2030 году потребуется 200 тыс. новых медицинских работников.

Отчет ВОЗ предупреждает, что к 2035 году более трети всех рабочих мест в сфере здравоохранения могут быть незаполненными.

По словам регионального директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, все эти угрозы представляют собой бомбу замедленного действия, которая может привести к плачевным результатам, длительному времени ожидания, множеству предотвратимых смертей и, возможно, даже к коллапсу системы здравоохранения.