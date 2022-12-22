Министр Молдавии: после атак РФ в Украине нам надо готовиться к новой волне миграции

«Наступила зима, температура падает, атаки на энергетическую инфраструктуру усиливаются, это может породить новую волну миграции, вынуждая людей покидать свои дома. Мы должны быть готовы, ситуация остается напряженной. С 24 февраля мы научились быстро реагировать и полагаться на таких друзей, как Литва», — сказала BNS министр Ревенко в четверг после встречи со своей литовской коллегой Агне Билотайте.

По словам Ревенко, Литва и Молдавия входят в число стран, пострадавших от российской агрессии. Как сказала министр, в борьбе Россия использует гибридные средства, в том числе «миграция используется как оружие».

Билотайте сказала, что Молдавия — первая страна на фронте беженцев, которая с конца февраля испытала на себе огромный поток мигрантов из-за войны России в Украине. В страну приехало почти 650 тыс. украинцев, на данный момент осталось около 80 тыс. Литва, со своей стороны, приняла 72 тыс. человек из Украины.

«Литва была первой страной, которая предложила Молдавии помощь в принятии до двух тысяч украинцев. Около 250 украинцев приехали из Молдавии», — сказала BNS министр.

По словам Билотайте, похолодание может побудить украинцев покинуть страну, и Литва готова принять дополнительно 20-30 тыс. украинцев.

На встрече министры обсудили ситуацию в регионе, вопросы безопасности, обменялись опытом преодоления вызовов, связанных с войной. Билотайте выразила поддержку Литвы стремлению Молдавия стать членом Евросоюза и заверила, что Кишиневу и впредь будет оказываться экспертная помощь.

Осенью Молдавия столкнулась с несколькими гибридными атаками, спровоцированными Россией: несколько раз во всей стране происходили отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, имели место также сбои в работе мобильной связи. Также были зафиксированы ложные сообщения о бомбах в судах, школах и учреждениях, были организованы пророссийские акции протеста в столице, кибератаки на государственные учреждения.

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