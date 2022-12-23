Опрос: в тройке рейтинга кандидатов в президенты Литвы — Науседа, Шимоните, Вегеле

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Если бы президентские выборы в Литве состоялись в эти выходные, их лидерами были бы действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и юрист Игнас Вегеле, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai по заказу портала новостей Delfi.

Согласно опросу, проведенному 18-29 ноября, за Науседасу проголосовали бы 17,4% респондентов (месяц назад – 15,4%), за Шимоните – 11,7% (в октябре – 10,8%), а за Вегеле – 10,4% (12,1 процента в октябре).