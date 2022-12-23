Опрос: в тройке рейтинга кандидатов в президенты Литвы — Науседа, Шимоните, Вегеле

Если бы президентские выборы в Литве состоялись в эти выходные, их лидерами были бы действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и юрист Игнас Вегеле, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai по заказу портала новостей Delfi.
Согласно опросу, проведенному 18-29 ноября, за Науседасу проголосовали бы 17,4% респондентов (месяц назад – 15,4%), за Шимоните – 11,7% (в октябре – 10,8%), а за Вегеле – 10,4% (12,1 процента в октябре).
Следующим в рейтинге идут бывший премьер-министр, лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис — с 5% (5,1 процента в октябре), лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте – с 4% (5 процентов в октябре) и публицист Андрюс Тапинас – с 3,4% (3 процента в октябре).
Spinter tyrimai приняли участие 1013 жителей в возрасте от 18 до 75 лет, которые ответили на вопросы в телефонном опросе или онлайн.
Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.
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