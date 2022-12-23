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Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее ожидаемого

Фото pixabay.com

Как сообщает Geophysical Research Letters, учёные из Ратгерского университета разработали компьютерную модель, позволяющую рассчитать скорость таяния ледников Гренландии.

Эта модель впервые учитывает особенности именно Гренландии, ранее в подобных расчётах использовались модели, созданные для Антарктиды. Но на Южном полюсе ледяные пласты плавают поверх воды. В Гренландии же с её вертикальными фронтами ледников ситуация совершенно иная.

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Данные были уточнены после исследований с использованием роботизированных лодок, в результате чего обнаружились тёплые течения, подтачивающие лёд и приводящие к отколу айсбергов.

Новая модель, основанная на уточнённых данных, показала, что таяние ледников Гренландии происходит в 100 раз быстрее, чем считалось ранее. В итоге это негативно влияет на уровень всего Мирового океана, который поднимется на 6 м, если ледяной щит полностью растает.

tourister.ru

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