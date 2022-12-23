Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее ожидаемого

Данные были уточнены после исследований с использованием роботизированных лодок, в результате чего обнаружились тёплые течения, подтачивающие лёд и приводящие к отколу айсбергов.

Новая модель, основанная на уточнённых данных, показала, что таяние ледников Гренландии происходит в 100 раз быстрее, чем считалось ранее. В итоге это негативно влияет на уровень всего Мирового океана, который поднимется на 6 м, если ледяной щит полностью растает.