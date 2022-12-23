Беларусь начала выпускать «первые отечественные» ноутбуки

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Беларусь начала массовое производство и продажу H-book MAK4, которые Минск ранее назвал «первыми отечественными» ноутбуками. Об этом заявил генеральный директор ОАО Управляющая компания холдинга Горизонт Юрий Предко на церемонии начала продаж в четверг, 22 декабря, сообщает провластное белорусское информагентство БелТА.

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами», — утверждает гендиректор.