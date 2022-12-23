Беларусь начала выпускать «первые отечественные» ноутбуки

Беларусь начала массовое производство и продажу H-book MAK4, которые Минск ранее назвал «первыми отечественными» ноутбуками. Об этом заявил генеральный директор ОАО Управляющая компания холдинга Горизонт Юрий Предко на церемонии начала продаж в четверг, 22 декабря, сообщает провластное белорусское информагентство БелТА.
«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами», — утверждает гендиректор.
По словам Предко, аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11.
«Создание белорусского ноутбука — поручение президента, которое выполнено в полном объеме. Минск поздравляет предприятие Горизонт с началом массового производства очередного нового продукта… Есть большие планы по реализации на российский рынок и, конечно же, на белорусский», — рассказала заместитель председателя мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Ноутбук H-book MAK4 состоит из тех же комплектующих, что и основные известные мировые бренды.
Производитель намерен поставить на рынок 86 моделей, которые будут отличаться как по диагонали, так и по начинке.korrespondent.net