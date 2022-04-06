Зеленский: Мирное соглашение с РФ не обеспечит в полной мере безопасность Украины

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Возможное мирное соглашение с Россией не обеспечит в полной мере безопасность Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, лишь сами украинцы и их армия являются лучшим гарантом безопасности:

«Армия должна быть такой, какая у нас сейчас есть. Это армия, которая способна защищать государство. Это наша позиция. Она совпадает с командованием нашей армии. Мы понимаем, что если мы подпишем даже самый сильный мирный договор, Россия может вернуться в течение двух лет».

Украина не согласится на ультиматум России по т.н. демилитаризации, подчеркнул украинский президент. В мирных переговорах с РФ Украина рассматривает возможность принятия статуса нейтралитета. Как отметил Владимир Зеленский, Украина согласится на это при условии, что получит от ряда стран, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Турция, Польша, гарантии безопасности. Как отметил Зеленский, сейчас ведется работа по получению таких гарантий: «Нам нужны серьезные игроки — группа стран, готовых предоставить нам все виды вооружений в течение 24 часов. Нужны и отдельные страны, от которых зависит санкционная политика».

По словам Владимира Зеленского, Россия теперь будет атаковать на востоке и юге страны после ухода из-под Киева: «Здесь не удалось оккупировать земли, поэтому они оккупируют Донбасс, а также юг Украины: коридор в Крым , Херсонскую и Запорожскую области. Они будут бороться за захват Донбасса. И Мариуполя».

В то же время украинский президент подчеркнул, что убийства российскими оккупантами мирных жителей, зафиксированные под Киевом — в Буче, Ирпене и Гостомеле, это не конец российских преступлений. В качестве следующих мест, где, скорее всего, будут открыты военные преступления, Владимир Зеленский назвал, в частности, Изюм, Мелитополь, Бердянск и другие места, занятые армией РФ.