Зеленский намерен сделать Чернобыль «зоной возрождения»

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Президент Владимир Зеленский планирует ревитализировать территорию вокруг Чернобыльской АЭС и превратить ее в «зону возрождения». Об этом он заявил на форуме Украина 30. Экология в понедельник, 7 июня.

«По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — сказал Зеленский.