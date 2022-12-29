Зеленский назвал 2023 год «решающим» в войне Украины и России

По его словам, текущая неделя также станет важной с политической точки зрения. В ближайшее время Зеленский намерен выступить с ежегодным посланием к Верховной раде и доложить о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире — это все задачи на ближайшее время», — пояснил Зеленский.

Ранее эксперты Би-би-си описали пять сценариев для Украины в 2023 году, которые включают как полное освобождение территории, так и затяжную окопную войну. В первом сценарии президент РФ Владимир Путин использует последний шанс и проведет решающее контрнаступление весной. Однако, по словам замдиректора британского Strategic Studies Institute Майкла Кларка, пока преимущество на стороне ВСУ и у них больше шансов добиться прорыва в Донбассе.

Во втором сценарии Украина вернет себе контроль над всеми территориями, которые Россия захватила до июня. Ключевым местом битвы «в ближайшие месяцы или даже недели» станет Мелитополь. ВСУ смогут дойти до Азовского моря и отрежут сухопутный коридор в Крым для России.

В третьем варианте развития событий Украина одержит победу, но будет продвигаться медленно. В 2023 году Киев может сломить Москву, считает экс-командующий силами НАТО Бен Ходжес.

Четвертый вариант предполагает ожесточенное противостояние и контрнаступление обеих сторон. В этом случае возвращение Украиной Мелитополя вероятно, но с Донбассом все выглядит сложнее, считает военный эксперт из Тель-Авива Давид Гендельман. Все в итоге будет зависеть от западных поставок вооружения.

Наконец, в пятом сценарии война затянется на долгие годы, а ее исход не предрешен. Путин поставил на эту войну все и будет тянуть до последнего, говорит аналитик отделения изучения войны в Королевском колледже Лондона Барбара Занчетта. Однако есть внутренний фактор. «Изменения произойдут внутри России, когда элитам эта война станет поперек горла — так заканчивался Вьетнам для США, Афганистан для СССР», — заключила Занчетта.