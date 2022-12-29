Кабмин дал добро на учреждение Национального центра управления кризисами

Правительство в четверг одобрило изменения, которые открывают путь к созданию Национального центра управления кризисами (НЦУК).
Как сообщает правительство, центр будет работать как отдельное подразделение Канцелярии правительства и станет важнейшим учреждением на оперативном уровне по управлению кризисами и экстремальными ситуациями.
В структуре НЦУК в режиме 24/7 будет работать ситуационный центр, осуществляющий непрерывный мониторинг угроз интересам национальной безопасности Литвы.
В случае кризиса или экстремальной ситуации НЦУК обеспечит управление этими ситуациями, а также будет координировать предотвращение угроз национальной безопасности, деятельность управляющих государственными резервами, стратегическую коммуникацию государства в сфере национальной безопасности.
Согласно сообщению, другими задачами, поставленными НЦУК являются обеспечение деятельности Комиссии по национальной безопасности, координация использования неправительственных организаций и добровольческих сил на государственном уровне.
Он также будет организовывать национальные и международные учения по управлению кризисными и экстремальными ситуациями.
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