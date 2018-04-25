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Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма

Фото /Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 февраля, объявил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Об этом он сказал на форуме Age of Crimea.

«В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — сообщил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто «его мечта как президента или позиция как гражданина Украины» и не просто общая мечта украинцев, а «это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость».

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.Также Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.

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 «Начать я хотел бы с простых, очевидных вещей — аксиом, не требующих доказательства: неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Наше общество может спорить по многим вопросам, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100% едины. Следовательно возвращения Крыма — это бесспорная часть нашей национальной идеи. 6 лет назад Россия аннексировала Крым. 6 лет наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира на Донбассе, мира в Украине. Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может решиться, к сожалению, завтра. Но есть вещи, которые мы можем и должны делать уже сегодня», — сказал президент. 

 Напомним, на Мюнхенской конференции Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма. Он заявил, что необходима новая площадка для обсуждения Крыма, к которой можно привлечь США. Президент также хочет осенью провести местные выборы в Крыму и на Донбассе.

korrespondent.net

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