Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма

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Президент Владимир Зеленский в среду, 26 февраля, объявил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Об этом он сказал на форуме Age of Crimea.

«В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — сообщил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто «его мечта как президента или позиция как гражданина Украины» и не просто общая мечта украинцев, а «это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость».

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.Также Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.