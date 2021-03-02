«Зеленый паспорт» мог бы действовать как средство для поездок по ЕС– советник президента

«Зеленый паспорт» для привитых от COVID-19 мог бы начать действовать как средство для поездок внутри Европейского союза (ЕС), а внутри страны он мог бы дать больше свободы только в случае обеспечения широкой доступности вакцин, говорит советник президента.
«Президент еще на прошлой неделе на заседании Европейского совета выразил поддержку этой идее. Этот «зеленый паспорт» или прививочный сертификат мог бы действовать в ЕС, он был бы наиболее эффективным, если бы действовал по похожим правилам во всех странах ЕС и прежде всего предоставлял возможность путешествовать через границы европейских государств с меньшими ограничениями, чем сейчас», — сказал во вторник советник президента Симонас Крепшта радиостанции Ziniu radijas.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в течение месяца предложит ЕС правила относительно «зеленого паспорта» для привитых от коронавируса. По его словам, эта система позволит людям постепенно безопасно передвигаться в ЕС или за его пределами.
По словам С. Крепшты, эта идея имеет смысл, и такая платформа помогла бы объединить информацию о прививках из всех государств ЕС.
Он также сказал, что в других странах такие «паспорта» используются и внутри страны, однако рассматривать такую возможность стоило было в том случае, если бы имела место массовая вакцинация и широкая доступность вакцин.
Советник сказал, что президент поддержал бы идею «зеленого паспорта», который действовал бы не только для привитых, но и для переболевших людей.
После состоявшегося на прошлой неделе виртуального саммита ЕС по этому вопросу У. фон дер Ляйен указала, что прививочные сертификаты могут быть подготовлены не менее, чем в течение трех месяцев и что эта система должна будет соответствовать стандартам защиты данных.
Это должен быть цифровой или физический документ, подтверждающий, что его обладатель привит, тогда он сможет посещать объекты, связанные с развлечениями, спортом или питанием.