«Зеленый паспорт» мог бы действовать как средство для поездок по ЕС– советник президента

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«Зеленый паспорт» для привитых от COVID-19 мог бы начать действовать как средство для поездок внутри Европейского союза (ЕС), а внутри страны он мог бы дать больше свободы только в случае обеспечения широкой доступности вакцин, говорит советник президента.

«Президент еще на прошлой неделе на заседании Европейского совета выразил поддержку этой идее. Этот «зеленый паспорт» или прививочный сертификат мог бы действовать в ЕС, он был бы наиболее эффективным, если бы действовал по похожим правилам во всех странах ЕС и прежде всего предоставлял возможность путешествовать через границы европейских государств с меньшими ограничениями, чем сейчас», — сказал во вторник советник президента Симонас Крепшта радиостанции Ziniu radijas.