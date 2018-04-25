В детстве мама говорила: «Закусывай суп хлебом, будешь сильным и здоровым!» Воспитательницы в детском саду уверяли – тот, кто съест черную корочку, не будет бояться волков. И мы старательно жевали и глотали – живем, конечно, в городе, но мало ли что?!

Как еще было? Дорогим гостям подносили хлеб-соль. На свадьбах жених с невестой поочередно кусали румяный каравай. В телевизоре плотно зашитая в сарафан певица пела, что хлеб всему голова, а земля имеет форму каравая. Не верите? Читайте! Вот цитата из «Книжки про Гришку» Радия Погодина. Написанная вроде бы и для детей, но так, чтобы и взрослые точно знали: «Пекарь – раскрасневшаяся тетя Полина – высыпала из окна всем гостям крошек-обломышей. Гришке дала краюху мягкую, пушистую, неровную, но от запаха как бы круглую, такую большую и всевозрастающую. Такую чудесную, что Гришка глаза зажмурил и вообразил следующее: когда-то давно, много-много лет назад, когда все люди были детьми, когда деньгами служили разноцветные стек­лышки, земля была свежая и молодая, такая мягкая, такая пушистая и такая духовитая, как горячий хлеб. И вот на ее поразительный запах слетелись со всей вселенной букашки, и лошади, и слоны, и киты, и медведи, и черепахи. Тогда, небось, все летали. Слетелись – и теперь на земле обитают». Теория, может быть, не безупречная. Но то, что мир не выжил бы без хлеба, – абсолютно точно.

Мы – сытые, давно и прочно накормленные люди – уважаем его и не обходимся ни дня.

Утро начинается со славного бутерброда, в каждой семье он разный, и сочинять их можно до бесконечности – ломтик сладкого ржаного хлеба с прозрачным ломтиком красной рыбы и кудрявой финтифлюшкой зелени. «Крестьянское пирожное» – кусочек пшеничного со сливочным маслом и прозрачной дорожкой цветочного меда. Пластинка хлеба цельнозернового с кусочком отварной говядины – отрада тех, кто вечно следит за фигурой, не суть! Половина хлеба, съедаемого в мире каждый день, идет на приготовление бутербродов, и все тут. Обед без хлеба опять же не обойдется, ужин – тоже. И одними только бутербродами дело не ограничится, доказательство следует! А если вдруг затеете «хлебную вечеринку», читайте дальше, будет чем блеснуть!

Итак, хлеб был изобретен по ошибке: один – доброй ему памяти! – египтянин нечаянно оставил на ночь смесь муки и воды в теплой печи, а утром обнаружил нежное тесто. Хлеб – единственный продукт, который вкушают люди всех религий и национальностей. Хлебом можно признаться в чувствах – некая британская художница выложила портрет своей свекрови из девяти тысяч гренков. Сэндвич придумал страстный картежник граф Сэндвич – боясь заляпать карты, он требовал приносить ему мясо между двумя ломтиками хлеба. Великий безумец Сальвадор Дали мечтал о целой хлебной спальне.

И да, не забудьте признаться хлебушку в любви. Потому как один его запах превращает нас – взрослых и основательных – в светлых и наивных мальчишек и девчонок. Верящих, что земля имеет форму хлеба и все с него и началось.

Чиабатта

Мука – 400 г, масло оливковое – 1 ч. л., дрожжи сухие – 1 щепотка, соль – 1/2 ч. л.

Развести дрожжи в 330 мл теплой воды, постепенно добавить муку, соль и замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на 10 часов. Рабочую поверхность стола застелить пищевой пленкой и выложить на нее тесто. Присыпать мукой и сформировать батон, завернув края пленки. Застелить противень пергаментом и смазать его маслом. Поместить батон на противень, накрыть полотенцем и оставить еще на 2 часа. Затем выпекать в разогретой духовке при температуре 220 °C в течение 35 минут. Чтобы хлеб не подгорел, на нижний уровень духовки поставить отдельную посуду с холодной водой.

Мини-пицца в булочке

Булочки порционные – 4 шт., ветчина – 150 г, перец болгарский – 1 шт., сыр – 200 г, майонез – 2 ст. л., томатная паста – 2 ст. л., петрушка – 2 веточки, перец черный молотый, соль.

Ветчину нарезать ломтиками, перец – соломкой, сыр натереть на крупной терке. Соединить майонез, томатную пасту, измельченную петрушку, посолить, поперчить. У булочек срезать верх, удалить мякиш. Наполнить их соусом, кусочками ветчины и перца. Посыпать тертым сыром. Поместить булочки на противень, выложенный пергаментом. Запекать в разогретой до 200 °C духовке в течение 15 минут.

Хлебные рулетики с сельдью, свеклой и сыром

Багет – 1 шт., свекла (вареная) – 1 шт., филе сельди – 200 г, огурцы маринованные – 8 шт., лук репчатый – 1 шт., сыр мягкий – 200 г, петрушка – 2 веточки, майонез – 2 ст. л., перец черный молотый, соль.

Лук мелко нарезать. Свеклу натереть на мелкой терке, соединить с луком и майонезом. Посолить, поперчить. Петрушку измельчить и соединить с сыром. Багет разрезать вдоль на две части, вынуть середину, оставив слой мякоти в 1 см. Обе половинки багета заполнить слоем свеклы, затем – сыра. Сверху по всей длине одной части выложить филе сельди. На другую часть положить нарезанные огурцы. Соединить половинки, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 2 часа. Перед подачей на стол нарезать тонкими ломтиками.

Французский луковый суп

Бульон (мясной или овощной) – 700 мл, лук репчатый – 4 шт., вино белое сухое – 150 мл, сыр – 70 г, масло сливочное – 50 г, чеснок – 2 зубчика, мука – 1 ч. л., багет – 1 шт., перец черный молотый, соль.

Лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить в сливочном масле на маленьком огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавить измельченный чеснок. Пассеровать 5 минут. Всыпать муку, влить бульон и тщательно перемешать. Добавить вино, посолить, поперчить. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне в течение 30 минут. Багет нарезать ломтиками, в течение 2 минут подсушивать в тостере или в разогретой до 200 °C духовке. Сыр натереть на крупной терке. Готовый суп перелить в жаропрочную посуду, сверху уложить подсушенный хлеб и сыр. Поместить в разогретую до температуры 220 °C духовку на 5 минут.

Брускетта с вялеными томатами и рикоттой

Хлеб ржаной – 4 ломтика, томаты вяленые – 8 шт., рикотта – 50 г, масло оливковое – 2 ст. л., базилик – 1 веточка.

Ломтики хлеба смазать маслом, выложить на противень и поместить в разогретую до 180 °C духовку. Готовить в течение 10 минут, затем остудить. Выложить на каждый рикотту, вяленые помидоры и листья базилика.

Салат из пекинской капусты с ветчиной

Капуста пекинская – 300 г, ветчина – 280 г, кукуруза консервированная – 185 г, сыр – 190 г, хлеб белый – 1/2 буханки, майонез – 35 г, сметана 15%-ная – 15 г, чеснок – 1 зубчик, перец черный молотый, соль.

Капусту нашинковать. Ветчину нарезать тонкой соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Соединить капусту, ветчину, сыр, кукурузу. Поместить в холодильник на 10 минут. Смешать майонез, сметану, измельченный чеснок. Посолить, поперчить и заправить салат. Хлеб нарезать ломтиками, подсушить в тостере или в духовке. Нарезать кубиками и посыпать салат.

Запеканка из цветной капусты с хлебом

Капуста цветная – 500 г, лук-порей – 3 шт., яйца – 2 шт., молоко – 200 мл, хлеб – 150 г, сыр – 50 г, масло сливочное – 20 г, мускатный орех – 1/3 ч. л., перец черный молотый, соль.

Капусту разобрать на соцветия, крупные разрезать на несколько частей. Поместить в кипящую подсоленную воду и варить 10 минут. Хлеб нарезать кубиками и выложить в смазанную сливочным маслом форму. Посолить, поперчить. Добавить отваренную капусту, нарезанный лук, приправить мускатным орехом. Соединить яйца с молоком, взбить и залить капусту. Посыпать натертым на мелкой терке сыром. Поместить в разогретую до 200 °C духовку и запекать в течение 20 минут.

Хлебный квас

Хлеб черный – 200 г, сахар – 100 г, дрожжи сухие – 4 г.

Хлеб нарезать ломтиками и в течение 40 минут подсушивать в духовке при температуре 200 °C. Вскипятить 2 л воды, залить сухари кипятком, накрыть полотенцем и оставить настаиваться на 6 часов. Затем добавить сахар и дрожжи, перемешать. Накрыть и оставить в теплом месте на 1 сутки. Готовый квас процедить. Налить в плотно закрывающуюся посуду и держать в холодильнике.