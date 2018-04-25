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TOP,Новости,Экономика

Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Nuotrauka www.pixabay.com

В связи с пандемией коронавируса в мире вероятность рецессии экономики Евросоюза (ЕС) растёт с каждым днём, говорит экономист Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, исторические данные по прежним эпидемиям показывают, что затронутые ими страны обычно сталкиваются с рецессией, однако хорошая новость заключается в том, что обычно это продолжается один или два квартала, потому что экономическое воздействие эпидемий бывает наиболее сильным в первые месяцы.

«Если Литва не станет еще одним эпицентром эпидемии, и мы выкрутимся с небольшим числом случаев (заражения – ред.), то есть немалая вероятность вообще рецессии избежать. Литва не слишком зависима от международного туризма, сектор авиатранспорта тоже не слишком важен, кроме того, наша промышленность не очень сильно интегрирована в мировые цепочки поставок», – сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, об этом свидетельствует и ситуация в Китае, где уже по большей части прекратившееся торможение промышленности очень незначительно затрагивает Литву. Экономист сказал, что в Литве лишь несколько предприятий испытывают трудности с получением компонентов из Китая, между тем другие предприятия даже получают больше заказов, потому что из-за опозданий поставок из Китая приходится искать альтернативы, причём за них нередко соглашаются платить дороже.

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«Я считаю, что если Литва не станет ещё одним эпицентром вируса, то рост экономики замедлится – вероятно, до нуля процентов, возможно, в первом и втором кварталах мы испытаем формальную рецессию, однако в конце года экономика придёт в себя, и мы закончим год с общим плюсом. Если наш сценарий будет похож на итальянский, то избежать рецессии нам, скорее всего, не удастся», – утверждает экономист.

Правда, по словам Ж. Маурицаса, даже во втором случае рецессия не должна быть долговременной.

«Если посмотреть на случаи в прошлом: вспышку SARS в 2003 году, свиной грипп в 2009 году, даже испанский грипп, который унёс 50 тысяч жизней, – их наиболее активный период продолжался до двух недель. Иногда эпидемии возобновляются, однако в таком случае их экономическое воздействие уже бывает слабее, потому что замедление экономики обуславливается не только распространением вируса, но и сопровождающими эмоциями. Когда мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, реакция наносит больше вреда, чем просто вспышка заболевания», – объяснил Ж. Маурицас.

Он также подчеркнул, что следующий за эпидемией год в экономическом смысле обычно бывает впечатляющими, так как Центробанки и правительства предпринимают меры стимулирования и рост экономики превышает потенциал.

«Я бы не удивился, если в Литве в следующем году рост экономики составит 4% или даже больше», – прогнозировал Ж. Маурицас.

Правительство Литвы в четверг решило из-за угрозы коронавируса остановить на две недели деятельность всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга в стране, запретить поездки в некоторые государства.

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