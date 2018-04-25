Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

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В связи с пандемией коронавируса в мире вероятность рецессии экономики Евросоюза (ЕС) растёт с каждым днём, говорит экономист Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, исторические данные по прежним эпидемиям показывают, что затронутые ими страны обычно сталкиваются с рецессией, однако хорошая новость заключается в том, что обычно это продолжается один или два квартала, потому что экономическое воздействие эпидемий бывает наиболее сильным в первые месяцы.

«Если Литва не станет еще одним эпицентром эпидемии, и мы выкрутимся с небольшим числом случаев (заражения – ред.), то есть немалая вероятность вообще рецессии избежать. Литва не слишком зависима от международного туризма, сектор авиатранспорта тоже не слишком важен, кроме того, наша промышленность не очень сильно интегрирована в мировые цепочки поставок», – сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, об этом свидетельствует и ситуация в Китае, где уже по большей части прекратившееся торможение промышленности очень незначительно затрагивает Литву. Экономист сказал, что в Литве лишь несколько предприятий испытывают трудности с получением компонентов из Китая, между тем другие предприятия даже получают больше заказов, потому что из-за опозданий поставок из Китая приходится искать альтернативы, причём за них нередко соглашаются платить дороже.