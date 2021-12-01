Жалобы просителей убежища будут принимать все административные суды

С целью своевременного рассмотрения жалоб просителей убежища часть из них будет передана из Вильнюсского окружного административного суда в другие административные суды.
Как сообщил в среду Вильнюсский окружной административный суд, 150 дел просителей убежища переданы в отделения Регионального Окружного административного суда для рассмотрения в установленный законом двухмесячный срок.
На сегодняшний день Вильнюсский окружной административный суд получил около 500 жалоб, в которых заявители обжалуют решения о Департамента миграции, не предоставляющие им убежище и дополнительную защиту в Литве.
«В связи с увеличением количества дел у 20 судей, работающих в суде, не будет возможности рассмотреть все жалобы просителей убежища в установленный срок, поскольку судьи также рассматривают другие категории дел», – сказала председатель Вильнюсского окружного административного суда Иоланта Малияускене.
«Соответственно, с сегодняшнего дня около 20 коллег-судей из Регионального окружного административного суда будут принимать и рассматривать эти дела. Это будет эффективный инструмент для ускорения процессов по данной категории дел», — сказала она.
Подразделения Регионального окружного административного суда находятся в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.