TOP,Новости,Приграничье

Жалобы просителей убежища будут принимать все административные суды

Фото vrm.lrv.lt

С целью своевременного рассмотрения жалоб просителей убежища часть из них будет передана из Вильнюсского окружного административного суда в другие административные суды. 

Как сообщил в среду Вильнюсский окружной административный суд, 150 дел просителей убежища переданы в отделения Регионального  Окружного административного суда для рассмотрения в установленный законом двухмесячный срок.

На сегодняшний день Вильнюсский окружной административный суд получил около 500 жалоб, в которых заявители обжалуют решения о Департамента миграции, не предоставляющие им убежище и дополнительную защиту в Литве. 

реклама

«В связи с увеличением количества дел у 20 судей, работающих в суде, не будет возможности рассмотреть все жалобы просителей убежища в установленный срок, поскольку судьи также рассматривают другие категории дел», – сказала председатель Вильнюсского окружного административного суда Иоланта Малияускене.

 «Соответственно, с сегодняшнего дня около 20 коллег-судей из Регионального окружного административного суда будут принимать и рассматривать эти дела. Это будет эффективный инструмент для ускорения процессов по данной категории дел», — сказала она.

Подразделения Регионального окружного административного суда находятся в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.