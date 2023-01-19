Железная дорога Rail Baltica из Таллинна на Белосток должна быть достроена к 2030 году

Первые участки Rail Baltica будут введены в строй с 2027 года. Вся линия из Таллинна через Ригу, Каунас с ответвлением на Вильнюс и далее на Белосток должна быть завершена в 2030 году. В то же время планируется построить участок высокоскоростной железной дороги, соединяющий Прагу, Брно, Братиславу и Будапешт.

Глава компании ЦКП Миколай Вильд отметил, что половина железнодорожных линий, которые будут построены в Центральной и Восточной Европе в ближайшие десятилетия, будут расположены в Польше.

Представители ЦКП также подписали соглашение о сотрудничестве с «Укрзализныцей». Марцин Хорала пояснил, что во время восстановления Украины после войны планируется строительство высокоскоростной железной дороги из Киева в ЕС.

Вообще, в странах Троеморья планируется построить почти 4,5 тысячи километров высокоскоростных железнодорожных линий. Ориентировочная стоимость сооружения всей сети составит около 60 миллиардов евро.