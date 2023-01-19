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Железная дорога Rail Baltica из Таллинна на Белосток должна быть достроена к 2030 году

Фото sumin.lrv.lt

Представители польского Центрального коммуникационного порта и железнодорожных компаний из Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии в ходе двухдневного конгресса Railway Direction Days 2023 в Варшаве, посвященного железнодорожному рынку, подписали соглашение о совместных инвестициях в высокоскоростные железнодорожные линии. Вместе они должны в течение нескольких лет модернизировать железнодорожные маршруты, соединяющие основные города стран Троеморья.

Полномочный представитель правительства РП по ЦКП Марцин Хорала сообщил, что согласно графику, первый участок высокоскоростной железной дороги между Варшавой и Лодзью — к ЦКП, должен быть введен в эксплуатацию к 2028 году: «В этом году мы начинаем строительные работы на участке Варшава — Лодзь, на развязке в самом ЦКП и высокоскоростном тоннеле под Лодзью. Еще один проект — железная дорога Rail Baltica, в северо-восточном направлении, должна быть построена быстро, как и линия в Трансъевропейской транспортной сети  (TEN-T): Катовице — Острава — государственная граница».

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Первые участки Rail Baltica будут введены в строй с 2027 года. Вся линия из Таллинна через Ригу, Каунас с ответвлением на Вильнюс и далее на Белосток должна быть завершена в 2030 году. В то же время планируется построить участок высокоскоростной железной дороги, соединяющий Прагу, Брно, Братиславу и Будапешт.

Глава компании ЦКП Миколай Вильд отметил, что половина железнодорожных линий, которые будут построены в Центральной и Восточной Европе в ближайшие десятилетия, будут расположены в Польше.

Представители ЦКП также подписали соглашение о сотрудничестве с «Укрзализныцей». Марцин Хорала пояснил, что во время восстановления Украины после войны планируется строительство высокоскоростной железной дороги из Киева в ЕС.

Вообще, в странах Троеморья планируется построить почти 4,5 тысячи километров высокоскоростных железнодорожных линий. Ориентировочная стоимость сооружения всей сети составит около 60 миллиардов евро.

polskieradio.pl

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