Рынок недвижимости- на пороге перемен

«С практической точки зрения это означает, что люди смогут приобрести жилье на 3-4 месяца позже, чем сейчас. Вероятно, больше всего это коснется тех людей, которые уже подписали предварительный договор и планировали вступить во владение своим домом в конце этого года», — говорит Эдвинас Малевскис, директор REWO.

Ассоциация развития недвижимости говорит, что это станет значительным бременем для застройщиков.

Однако Министерство охраны окружающей среды утверждает, что дело не в цвете стен или туалетах, а в работах, которые покупатели не могут выполнить самостоятельно.

По словам независимого аналитика по недвижимости, жильцы будут чувствовать себя спокойнее, поскольку до сих пор случались ситуации, когда после покупки квартиры оказывалось, что канализация здания или другие инженерные коммуникации не были прочищены.

По данным Ассоциации развития недвижимости, скорее всего, будет расти не только планка для застройщиков, но и цены на жилье.

«Предпосылки для этого есть — капитальные затраты, более длительное пребывание разработчика и архитектора в проекте, более высокая степень завершенности», — говорит М. Статулявичюс.

В прошлом году количество сделок с недвижимостью в Литве сократилось почти на пятую часть, было продано на 13% меньше квартир, чем в 2021 году.