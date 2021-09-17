Железнодорожные ворота Москвы

Комсомольская площадь, или попросту Площадь трех вокзалов – одна из самых знаменитых в Москве. Здесь огромное количество шедевров архитектуры разных стилей. Выдающиеся архитекторы Москвы – К.А. Тон, Ф.О. Шехтель и А.В. Щусев – строили на этой площади вокзалы: Ленинградский, Ярославский и Казанский. И ведь очень трудно отдать предпочтение какому-то одному – все как на подбор.

Казанский вокзал Москвы по праву считается выдающимся творением отечественной архитектуры. Конкурс на его строительство был объявлен в 1910 году. Внешний вид Казанского вокзала, который, согласно идее Николая II, должен был стать восточными воротами столицы, является соединением русского национального и восточного стилей. Наиболее интересным оказался проект академика архитектуры А.В. Щусева (1873-1949 гг.). Щусев задумал вокзал не только как функциональное здание, но и как произведение архитектуры, призванное украсить и Каланчевскую площадь, и Москву. Центральный вход, ведущий с площади в вестибюль, венчала башня княжны Сююмбеки в Казани с гербами Казанского царства — золотым стилизованным петушком. Рядом — громадные часы со знаками Зодиака, над которыми установлен колокол. Рядом с перронным залом — зал ожидающих 8-гранной формы, со звездчатым сводчатым куполом. Просветы в нем расписаны в восточном стиле.

Ленинградский вокзал — самый старый вокзал Москвы. Указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва был подписан Николаем I в феврале 1842 года. Было решено построить в Москве и в Санкт-Петербурге вокзалы, которые должны были в точности повторять друг друга. Проектировал здания вокзалов в обеих столицах выдающийся архитектор, автор Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты в Кремле Константин Андреевич Тон (1794-1881 гг.).

Теперь Ленинградский вокзал представляет собой современный комплекс обслуживания пассажиров, имеющий обширную инфраструктуру. Ленинградский вокзал – не просто памятник архитектуры. Это объект культурного наследия, имеющий федеральное значение. С его платформ отходят поезда в Таллин, Петербург и Петрозаводск, Мурманск и Хельсинки, Псков и другие города северного направления, а также электрички.

По объему пассажирских перевозок Ярославский вокзал один из крупнейших в России. Проектирование здания вокзала началось в 1860-х годах, так появился П-образный павильон высотой в два этажа, отличающийся строгой архитектурой. Сегодня вокзал соединяет столицу с городами Севера России, а также Монголии, Китая, КНДР. Отсюда начинается самая длинная железнодорожная магистраль мира Москва-Владивосток (9302 км). Как известно, Антон Павлович Чехов отсюда отправлялся на Сахалин. Ярославский вокзал связывает Москву с районами русского Севера, Урала, Сибири.

Самая популярная забава таксистов на Комсомольской площади с давних времен: развести впервые приехавших в столицу пассажиров, которым надо перебраться с Ленинградского и Ярославского на Казанский вокзал. И наоборот. Прокатят через ближние улицы и переулки и срубят немалые деньги. Сказывают, некоторым удается такой трюк и сейчас.

Кольцевое строение московских вокзалов

Мало кто из москвичей, а тем более гостей столицы знает, что все железнодорожные ворота столицы построены по кругу, как станции в кольцевой линии метрополитена, поэтому, если соединить их линией, получится неправильной формы окружность. Принцип совмещения, который, кстати, не был изначально заложен в проект строительства, привел к тому, что в 1950-е годы вокзалы сформировали в центре Москвы единое транспортное кольцо.

Белорусский — самый известный в Москве вокзал. Здание вокзала было открыто в 1870 году после прокладки рельсов от Москвы до Смоленска. Вокзал и назвали Смоленским. Вокзал много раз менял свое название, пока в 1936 году не стал Белорусским. Вокзал, который все видят сегодня на площади Тверской заставы, строили поэтапно. Архитектор Иван Струков в стилистике зданий использовал готический стиль и элементы ампира. Самые заметные детали – башенки с флагштоками над входами, ведущими в пассажирские залы. Белорусский вокзал по праву считают одним из символов Великой Победы. С его перронов тысячи москвичей отправлялись на битву с гитлеровскими захватчиками. К его перронам приходили эшелоны Победы. Сегодня Белорусский вокзал – ворота на Запад. В 2019 году было завершено благоустройство и озеленение площади перед вокзалом.

Нынешний Курский вокзал, изначально деревянное здание, в 1877 году стал едва ли не самым популярным местом в городе. Москвички, прочитавшие роман графа Толстого «Анна Каренина», непременно желали совершить поездку к месту ее смерти, описанному в книге. С вокзала они ехали на станцию Обираловка, надеясь не то узнать какие-то подробности, не то ощутить, что чувствовала героиня в последние минуты жизни. Сегодня архитектурный надзор внес Курский вокзал в свою Красную книгу. Тем не менее он активно функционирует, является транзитным. Поезда следуют в двух направлениях – Горьковском и Курском.

Один из самых красивых вокзалов столицы – Павелецкий. Симметричность и функциональность – главные составляющие здания. Планировка оказалась на редкость продуманной: рационально было расположено все – от касс до багажного отделения, от аптеки до телеграфа, от вестибюля до буфета. Неустанно о вокзале заговорили в 1924 году. Тогда, в январе, на перрон прибыл состав с телом Владимира Ленина. Сегодня история этого поезда окутана тайнами, слухами, что делает биографию вокзала необычной и мистической. Вокзал был реконструирован в 80-х годах. Группа архитекторов сумела сохранить облик исторической постройки, увеличив ее площадь в шесть раз.

От Белорусского до Савеловского вокзала – небольшой по расстоянию перегон. Но, в отличие от своего родственника, которого величают воротами в Европу, Савеловский – вокзал периферийный. Его появление связывают с началом строительства железной дороги в село Савелово в 1897 году по инициативе Саввы Мамонтова. Сейчас вокзал работает только на пригородное сообщение. В 2005 г. часть павильона занял терминал, через который в «Шереметьево» пустили аэроэкспрессы. В 2012 г. открыли новые кассы и зал ожидания, установили современные инженерные системы.

Киевский вокзал своим существованием обязан железной дороге Москва-Брянск. Он поначалу так и звался – Брянский. Его открыли за год до окончания XIX века – в 1899 году. Стать тем, чем он есть сейчас, помогли юбилейные торжества по случаю победы России в войне 1812 года. Именно в рамках тех мероприятий началось финансирование проекта. Доминантой композиции стала величественная башня с часами, резко контрастирующая с горизонтальным корпусом, украшенным колоннадой. До сих пор его изюминка – дебаркадер, изготовленный по проекту инженера Владимира Шухова, автора знаменитой на весь мир башни-ретранслятора. В 1934 году Брянский вокзал назвали Киевским. Сегодня с вокзала идут поезда и электрички в Брянск, Калугу, Наро-Фоминск и др., а также аэроэкспресс во «Внуково».

Строительство Рижского вокзала началось в 1897 г. по проекту архитектора С. Бржозовского. Комплекс представляет собой несколько теремов в русском стиле, которые соединяются переходами. При этом здание стоит параллельно путям, хотя всегда было принято размещать его перпендикулярно.

За годы своего существования вокзал несколько раз менял названия и лишь в 1948 г. обрел свое современное имя. Здание ни разу не перестраивали, лишь немного реставрировали и модернизировали. В начале 2000-х на фасаде появились куранты, которые каждый час отбивали мотив песни «Вернисаж». В то же время рядом с вокзалом открылась экспозиция, демонстрирующая железнодорожную технику.

Вокзал считается самым спокойным, тихим, сравнительно безлюдным. Наверно, по этой причине он стал невероятно популярен у кинорежиссеров. Здесь снимали сцены для многих фильмов, в числе которых «Адмиралъ», «Бригада», «Семнадцать мгновений весны», «Ближний круг», «Вокзал для двоих» и др.

Правительственный вокзал – закрытый и секретный

Рядом с Комсомольской площадью расположена железнодорожная платформа, о которой знают не все, пишет издание mos-holidays.ru. У нее много названий: вокзал Брежнева, Ким Чен Ира, ВЧ-4, спецвокзал. Эта закрытая территория всегда использовалась для обслуживания составов спецназначения и правительственных поездов.

Вокзал появился в 1974 году. На его территории имеется ремонтное депо, два пути, перрон, буфет, зал ожидания. Здесь стоят вагоны для транспортировки золота, раритетные составы, вагон-храм, знаменитый «Orient Express». Восточный экспресс с момента своего создания был больше, чем просто транспортным средством. Этот легендарный поезд вдохновлял поэтов и писателей, не равнодушных к путешествиям. Станция принимает поезда со стороны Рижского, Курского, Ленинградского и Белорусского вокзалов. Пути позволяют также пересаживаться на Ярославское и Савеловское направления.

Согласно данным из открытых источников, вокзал почти не используется, так как современное правительство предпочитает авиатранспорт. Тем не менее станцию регулярно ремонтируют, а состав ежемесячно выгоняют из депо с целью проверки технического состояния.

Вокзал Восточный. Назад в будущее

В этом году в Москве впервые за 100 лет открылся новый вокзал — Восточный. В концепциях новых вокзалов идет возрождение идеи, заложенной в конце XIX — начале XX века, что железнодорожный вокзал — это ворота в город. Современные ворота в города — это не дворец с дорогой отделкой, а скорее эдакий космопорт из будущего. Именно такой эффект должен производить столичный вокзал XXI века. Новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и Московскую центральную кольцевую, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, дает возможность пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения. Запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее для ее жителей и гостей.

Фото mos.ru