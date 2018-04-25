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Женщина, которая умерла от коронавируса, лечилась в Шакяйской больнице

Nuotrauka ligonine.com/lt

По словам эпидемиолога, подтвержденная в субботу 23-я жертва коронавируса, была пациенткой Шакяйской больницы, которую лечили от перелома.

В субботу глава больницы подтвердил BNS, что после случая обнаружения инфекции Covid-19, в Шакяйской больнице было приостановлено хирургическое отделение и около 20 медицинских работников были изолированы.

«По предварительным данным, женщина скончалась в Каунасской клинической больнице, ее место жительства зарегистрировано в Таураге, но по факту она жила в Шакяйском районе. (…) Пациентка была госпитализирована в Шакяйскую больницу, где лечилась от перелома, а затем была переведена в Каунасскую клиническую больницу», — в субботу сказала BNS Гинрета Мегелинскене, эпидемиолог из Национального центра общественного здравоохранения.

По ее словам, пациентка, которая умерла ночью с пятницы на субботу, была в группе риска — старше 60 лет.

Коронавирус у пациентки Шакяйской больницы был обнаружен еще в понедельник и она сразу же была переведена в Каунасскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

«Мы подозревали и установили диагноз», — в субботу сказал BNS глава Шакяйской больницы Альгирдас Климайтис.

По словам главного врача, это был первый случай Covid-19, обнаруженный в больнице.

По его словам, согласно распоряжению министра здравоохранения, все работающие врачи, а также сотрудники скорой помощи в плановом порядке обследуются в больнице.

«К счастью, ни у одного врача до сих пор не был диагностирован коронавирус», — сказал главный врач.

В настоящее время в изоляции находится около 20-23 сотрудников больницы, которые могли контактировать с больной пациенткой, а хирургическое отделение временно остановлено.

Информация ЛК по сообщению BNS

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