Жителей Латвии призвали пройти курс резервистов

Национальные вооруженные силы Латвии с 6 по 28 августа организуют курс военной подготовки для резервистов, цель которого – добровольно привлечь как можно больше граждан Латвии к защите государства, дав им возможность познакомиться с военной средой и приобрести базовые военные знания, пишет Mil.lv.

«Нынешняя и будущая ситуация с безопасностью не изменится, поэтому оборона Латвии невозможна без участия граждан. Военно-обученные жители Латвии — самый большой страх врага, потому что это означает, что не только Национальные вооруженные силы и Земессардзе, но и большинство населения в случае военного конфликта не будут растеряны, а будут готовы защищать то, что дорого каждому — свою семью, родных, дом, село и страну. Все, кто живет в этой стране, должны понимать, что защищать Латвию предстоит нам, поэтому я призываю граждан Латвии подать заявку на курс военной подготовки резервистов», — подчеркивает министр обороны Артис Пабрикс.

Во время обучения в районе Алуксне и Скрунды в течение трех недель можно будет приобрести основные военные навыки на уровне индивидуального обучения, такие как владение оружием, стрельба и общение, умение ориентироваться в нормативных актах, боевые навыки, топография, ориентирование на местности и в здравоохранении. На уровне коллективной подготовки навыки полевого боя будут приобретаться на уровне кафедры по следующим специальностям: связист радиостанции, гранатометчик, пулеметчик, помощник пулеметчика, а также по специальности, связанной с оказанием первой медицинской помощи. Обучение будет проходить очно в аудитории, в полевых условиях и в виде лекций и практических полевых занятий, включая теоретические и практические тесты.