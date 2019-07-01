Жители Литвы чаще расплачиваются карточкой, чем наличными

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Согласно опросу Swedbank, половина (51%) жителей Литвы платит за покупки и услуги банковской картой чаще, чем наличными.

«Так как работники торговли создают всё больше возможностей жителям для расчёта без наличных денег, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Кроме того, не следует забывать о всё больше распространяющейся электронной коммерции, где наиболее распространёнными способами оплаты, как правило, являются банковские карточки и переводы», — отмечает Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.

По её словам, расчёты с бесконтактными картами становятся всё более распространёнными — в настоящее время каждый второй человек в Литве использует этот способ.

Согласно опросу, организованному Финансовым институтом банка, значимость наличных уменьшается при совершении более крупных покупок — так расплачиваются 26%, а с карточкой — более 60% респондентов.

Респонденты в возрасте 25-34 лет (59%) и реже, старше 65 лет (26%), чаще всего используют бесконтактный способ.

Опрос показал, что каждый десятый человек по-прежнему получает зарплату наличными — чаще всего это лица с более низкими доходами.

Репрезентативный опрос проводила компания по изучению общественного мнения и рынка Kantar Emor. В ходе исследования было опрошено 1050 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.