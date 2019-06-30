Новое меню для школьников

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Министерство здравоохранения совместно с шеф-поварами предложили новый подход к питанию в школах и медицинских учреждениях, сообщает LRT.

В новый рацион включены куриный бульон с цельнозерновой лапшой, кесадилья (мексиканский сэндвич) с овощами, филе сома, фарш из говядины, творог.

Рецепты нового меню будут доступны всем школам, и больше не нужно будет согласовывать его с Государственной продовольственной и ветеринарной службой Литвы.

С сентября 2018 года в образовательных учреждениях действуют новые требования к питанию. В частности, в блюдах должно быть минимальное количество сахара и соли, увеличенное содержание клетчатки, а овощей должно быть не менее трети в рационе. В школах также больше нельзя запекать мясо и рыбу в сухарях, продавать мороженое и шоколад.

Такие изменения вызвали волну недовольства не только у учеников и их родителей, но и у поваров, поскольку оказалось, что приготовить полезную и в то же время вкусную еду под силу не всем. Чтобы решить проблему, Министерство здравоохранения начало сотрудничать с Литовской ассоциацией шеф-поваров и кондитеров и подготовило новые рецепты.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, им удалось опровергнуть миф о том, что здоровая пища — это что-то неприятное и невкусное.

Представительница Литовской ассоциации шеф-поваров и кондитеров Аида Матулявичюте представила некоторые из предложенных блюд: овсяную кашу с курагой, мясные блюда с томатной приправой или заправкой из медовой горчицы, морковный крем, клубничное мороженое, свежие яблоки, морковь, брокколи, воду с мятой.

Правда, хотя некоторые школы и переходят на здоровое питание и применяют принцип шведского стола, Верига убежден, что останутся учебные заведения, в столовых которых будут подавать ту же еду, что и в последние десятилетия, но с меньшим количеством сахара и соли.

Подготовлено по сообщениям СМИ