Журналистку телеканала «Звезда» не впустили в Литву

Журналистку российского армейского телеканала «Звезда» Юлию Шатилову не впустили в Литву.

«Лицо прилетело рейсом из Москвы, и ему объяснили ситуацию – выяснилось, что имевшаяся у лица виза была недействующей», – сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны Госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

Ю. Шатилова прилетела в Вильнюс в пятницу, через несколько часов она вылетела в Москву.

«В этот же день лицо вылетело в Москву. Это не была депортация. Это недопущение на территорию Литвы», – сказал представитель СОГГЛ.