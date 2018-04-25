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TOP,Новости,Общество

Журналистку телеканала «Звезда» не впустили в Литву

Журналистку российского армейского телеканала «Звезда» Юлию Шатилову не впустили в Литву.

«Лицо прилетело рейсом из Москвы, и ему объяснили ситуацию – выяснилось, что имевшаяся у лица виза была недействующей», – сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны Госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас. 

Ю. Шатилова прилетела в Вильнюс в пятницу, через несколько часов она вылетела в Москву. 

«В этот же день лицо вылетело в Москву. Это не была депортация. Это недопущение на территорию Литвы», – сказал представитель СОГГЛ.

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Он также утверждает, что эту визу выдавала и аннулировала не Литва.

Российские СМИ сообщили, что выданную журналистке в прошлом году Шенгенскую визу аннулировала Латвия.

По словам Р. Пукинскаса, в прошлом году в Литве не впустили более 6 тыс. человек. 

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