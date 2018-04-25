Спорт

Жустаутас — чемпион мира без олимпийской лицензии

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Победным аккордом литовского спортсмена завершилось мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. Генрикас Жустаутас оказался единственным литовским спортсменом, сумевшим завоевать золотую медаль на ЧМ-2019.  Правда, победа в Сегеде не принесла Генрикасу олимпийской лицензии, поскольку спринт в одиночке-каноэ исключен из программы Игр-2020 в Токио.

В карьере 25-летнего гребца из Плунге выступление на первенстве стало лучшим. Ранее он выигрывал чемпионат Европы (2017).  Год назад Генрикас также выступал в финале ЧМ на 200-метровке в каноэ-одиночке, лидировал большую часть дистанции, но в итоге довольствовался бронзой, уступив белорусу Артему Козырю и россиянину Ивану Штылю. В этот раз Жустаутас с самого начала гонки захватил лидерство и не отдал первого места активно преследовавшему его Козырю. Время Генрикаса на финише составило 39,36 секунды, белорус проиграл литовцу 72 сотых. Бронзу ЧМ-2019 завоевал грузинский каноист Заза Надирадзе (40,24).

В финале ЧМ-2019 участвовал и байдарочник Артурас Сейя, однако у него не удался решающий звезд, где он финишировал только восьмым (35,56 секунды). Здесь как раз разыгрывались олимпийские лицензии, которые получила пятерка лучших.

Разочарование постигло и нашу ведущую байдарку-двойку Ричардас Некрешюс — Андрей Олийник. Год назад они выиграли бронзу, а теперь, на дистанции 1000 метров, оказались лишь последними – девятыми. Чтобы получить путевку на Олимпиаду требовалось попасть в шестерку лучших экипажей.

Больше всех олимпийских лицензий в Сегеде завоевали белорусы – восемь. По шесть путевок получили немцы, венгры и поляки, сборные России, Японии, Украины и Франции – оформили по пять пропусков на Игры-2020. У литовских представителей гребли на байдарке и каноэ еще будет возможность побороться за олимпийские лицензии как в этом, так и в следующем году. До сих пор, после восстановления независимости, представители Литвы в этой дисциплине гребли не пропускали ни одной Олимпиады

Лицензии на Олимпийские игры разыгрывали в 12 видах программы: в соревнованиях мужских байдарок-одиночек (200 и 1000 м), байдарок-двоек (1000 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (1000 м) и каноэ-двоек (1000 м), а также в женских байдарке-одиночке (200 и 500 м), байдарке-двойке (500 м), байдарке-четверке (500 м), каноэ-одиночке (200 м) и каноэ-двойке (500 м).

Подготовлено по сообщениям СМИ

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