Авто и алкоголь: в каких странах мира водители могут сесть за руль после застолья

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Все мы знаем, что алкоголь и вождение несовместимы и что быть остановленным сотрудником дорожной полиции в нетрезвом состоянии — очень, очень плохая примета, которая сулит множество неприятностей. Впрочем, для жителей некоторых стран выпитый за ужином бокал вина никогда не станет препятствием к тому, чтобы сесть за руль в свою машину.

Ни капли

Что бы ни говорили о возможных погрешностях алкотестера, а есть страны, где в крови водителя и в выдыхаемом им воздухе допустимо только нулевое содержание алкоголя. Иногда это косвенно связано с религиозным укладом. Например, какой алкоголь, если вы в мусульманском государстве? Так заведено в Афганистане, Иране, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах. Абсолютный сухой закон действует во Вьетнаме, Уругвае и Парагвае, а также в Словакии, Венгрии, Румынии. Что касается парагвайских ПДД, то они предусматривают даже уголовную ответственность с 0,8 промилле на экране прибора. Все, что меньше, карается штрафом, а штраф, в свою очередь, зависит от показаний алкотестера: чем выше — тем больше придется заплатить.

То ли было, то ли не было

Результата в 0,2–0,3 промилле можно «добиться» весьма безобидными средствами — кефиром, квасом, щами из кислой капусты, яблоками, приемом определенных лекарств, которые вам честно прописал врач. Более того, если у вас проблемы с желудком, такое тоже возможно!

В ПДД многих стран такая погрешность прописана, что, стоит заметить, вовсе не является официальным разрешением опрокинуть бокал вина перед тем, как садиться за руль. Порог в 0,2 промилле допустим в Норвегии и Швеции, а также в Эстонии, Польше, Бразилии, а 0,3 промилле — абсолютный максимум для Сербии, Черногории, Грузии, Белоруссии. И да, если вы неопытный водитель, у дорожной полиции будет к вам намного больше вопросов.

«Законное» количество

А вот 0,5 промилле уже не спишешь на погрешность, но именно такой показатель допустим во многих европейских странах, в частности, в Хорватии, Португалии, Испании, Италии, Финляндии, а также в Израиле, Таиланде и некоторых других государствах. Это, опять же, не касается новичков и профессиональных водителей. Но радоваться рано: подобный (и даже меньший) показатель попортит вам немало нервов, если вы стали участником ДТП, а результат разбирательства может быть совершенно непредсказуемым и крайне затратным.

Минимальная санкция — полтысячи евро штрафа, а как максимум можно лишиться прав на год, причем для их восстановления придется пройти ряд унизительных процедур: сдавать кровь на анализ каждый месяц в течение продолжительного периода, записаться на медико-психологическое обследование и другие тесты.

Отрицать бессмысленно

В законодательстве некоторых стран предусмотрен совсем уж коварный нижний порог, после которого у пойманного водителя начинаются серьезные проблемы. Например, в Боливии, Гондурасе, Эквадоре — 0,7 промилле. А в Англии, Сингапуре и некоторых штатах США — вообще 0,8!

То же самое и в некоторых африканских странах, например, в Уганде или Зимбабве. При этом на улицах хватает социальной рекламы в духе: «Не садись за руль после употребления алкоголя!» Обманчиво высокие нормативы не отменяют наказания для пьяного водителя, особенно попавшего в ДТП.

Впрочем, как ни странно, есть государства, в ПДД которых вообще не прописаны допустимые границы содержания алкоголя. В их числе — Ангола, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Лесото. Кажется, на тамошних дорогах есть проблемы и более серьезные, чем пьянство за рулем.

Пол имеет значение

Врачи говорят, что на концентрацию алкоголя в крови влияет расовая принадлежность, генетическая предрасположенность, возраст, пол, вес, скорость употребления напитка и масса других факторов. Скажем, если одинаковое количество спиртного выпьют мужчина и женщина, у женщины показатель обычно будет выше, равно как и у пожилого человека.

Старые методики

Существует вполне конкретная методика подсчета количества нетрезвых водителей на дорогах. Придумал ее еще в свое время кандидат технических наук Евгений Кошкин, и когда-то она успешно применялась, затем на какое-то время забылась, а теперь снова используется, правда, в несколько измененном виде, и не только у нас, но и в США. Суть ее в том, что на определенном участке дороги перекрывают движение и поголовно проверяют 1500–2000 человек. В результате получаются достаточно точные данные, из которых можно сделать вывод, сколько нетрезвых автомобилистов проезжает мимо инспекторов, не попадают в ДТП, а значит, остаются безнаказанными.

Есть и другой метод, правда, дорогостоящий. На дорогах устанавливают специальные датчики, которые по маневрам водителей и траектории их движения вычисляют потенциально опасных автолюбителей. Информация передается на ближайший пост, и проверяют уже конкретно этих водителей. В среднем, в половине случаев они действительно оказываются нетрезвыми.

Алкозамок?

Алкозамок — это особый прибор, который не дает двигателю завести машину, если водитель не прошел предварительную проверку на алкотестере. Такая штука весьма популярна в некоторых зарубежных каршеринговых сервисах. А изначально алкозамки появились в некоторых странах как альтернатива лишению прав. Проштрафившийся водитель должен оплатить установку замка за свой счет и использовать его в течение срока, оговоренного судом. Впрочем, некоторые политики Швеции, Японии, Канады и США ратуют за непременную установку таких устройств во все машины без исключения.

Чего опасаться

Многие продукты и напитки могут здорово повлиять на погрешность алкотестера. Это безалкогольное пиво и вино (что бы там ни говорили в рекламе), кисломолочные продукты, цитрусовые, бананы, черный хлеб, некоторые десерты. А также успокоительные, сердечные лекарства и — внимание! — освежитель для полости рта. Сразу после его использования алкотестер может показать даже 0,4–0,5 промилле.

А вообще мало кто будет спорить с тем, что алкоголь и автомобиль не дружат ни при каких обстоятельствах, каким бы виртуозом ни считал себя водитель. Недаром в Арабских Эмиратах или Бахрейне даже победители «Формулы-1» на пьедестале обливаются не шампанским, а безалкогольным пенным напитком.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Последние новости