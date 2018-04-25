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Cаудовская Аравия разрешила выдачу туристических виз иностранцам

Фото pixabay.com

Cаудовская Аравия планирует начать выдачу туристических виз иностранцам 27 сентября, передает ТАСС. Как сообщил во вторник телеканал «Аль-Арабия», туристы смогут приобрести визу по прилету в королевство или заранее заполнить электронную форму.

Визы, как указывается, будут выдаваться гражданам 51 государства сроком на 90 дней, их стоимость составит 118, долларов в нее входит и обязательная медицинская страховка. Саудовские власти обещают, что процесс оформления виз в режиме онлайн займет всего несколько минут и иностранцам не потребуется больше обращаться для этого в посольство.

До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки. О планах начать выдачу туристических виз в королевстве было объявлено в конце 2017 года, когда власти королевства решили сделать ставку на развитие туристической отрасли.

Предполагается, что турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. К 2030 году запланировано выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет. За счет этого Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно 47 млрд долларов в виде доходов от туризма.

В рамках развития этой отрасли ведется строительство крупного тематического парка «Киддия», который расположится в часе езды от Эр-Рияда и будет рассчитан на 1,5 млн посетителей ежегодно. Кроме того, в апреле этого года наследный принц Мухаммед бен Сальман, инициатор программы модернизации страны, объявил о запуске туристического проекта на территории древнего города-оазиса Эль-Уля.

NEWSru.com

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