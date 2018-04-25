TOP,Сегодня в мире

Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане

Фото pixabay.com

Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране, сообщается на сайте ливанского президента. Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка.

Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия «во имя высших национальных интересов». Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе.

Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране. По словам премьера, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе. 

Правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.

korrespondent.net

Последние новости

default image
США готовы помочь энергетике Украины

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

Подробнее...
default image
Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК - изменение климата

Подробнее...
default image
Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане

Подробнее...
default image
Cаудовская Аравия разрешила выдачу туристических виз иностранцам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее

Подробнее...
default image
Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Подробнее...
default image
Г.Науседа переедет в Турнишкес только после обновления резиденции

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Подробнее...
default image
Г.Науседа предложит Сейму унифицировать налогообложение всех видов доходов

Подробнее...
default image
Иран передумал возвращаться к ядерной сделке

Подробнее...
default image
Скончался бывший литовский дипломат Р. Юшка

Подробнее...
default image
Новое руководство Еврокомиссии продолжит контролировать работу технологических компаний США

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа будет стремиться развивать отношения с Беларусью

Подробнее...
default image
Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

Подробнее...
default image
Голосование по В.Пранцкетису возможно только после расследования по И. Розовой

Подробнее...
default image
Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает выделить дополнительно 100 млн евро на сокращение бедности

Подробнее...
default image
Учения НАТО с участием 18 стран начались в Балтийском море

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600