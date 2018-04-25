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С. Сквярнялис: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее

Фото http://www.lrp.lt/

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис приветствовал предложение президента Гитанаса Науседы выделить дополнительные 100 млн евро для снижения бедности среди пенсионеров и инвалидов, однако утверждает, что нереально полностью отказаться от льгот на дизтопливо.  

«Это следует приветствовать», – сказал журналистам в среду С. Сквярнялис.

По его словам, правительство уже приняло решение медленнее, чем было намечено ранее, повышать не облагаемый налогами минимум доходов. 

«Что касается не облагаемого налогами минимума, вы уже слышали, что мы рассматривали и приняли неформальное компромиссное решение о  том, что не будем повышать настолько, насколько намечено. Мы говорим о возможности повысить не облагаемый налогами минимум приблизительно на 50%», – сказал премьер.

Часть правящих «аграриев» в июне зарегистрировала предложение повысить не облагаемый налогами минимум доходов на 50 евро до 350 евро (ранее предлагалось до 400 евро), а в 2021 году – до 400 евро (вместо 500 евро).

По словам С. Сквярнялиса, поскольку сельское хозяйство переживает не лучшие времена, трудно представить, как можно совершенно отказаться от льготы на дизельное топливо. 

«Я не вижу, что мы сегодня, когда сельскохозяйственный сектор сталкивается с огромными вызовами, что связано с природными катаклизмами (…), что это было бы реально полностью отказаться от этой льготы», – сказал С. Сквярнялис.

Г. Науседа предложил сейму в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро, в основном для направления этих средств на более интенсивный рост пенсий по старости и выплат людям с недугами. 

Президент предлагает изыскать дополнительные средства, замедлив сокращение налогов, связанных с трудовыми доходами, урезав льготу на используемое фермерами дизтопливо, обложить налогами доходы, не связанные с трудовыми отношениями. 

BNS

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