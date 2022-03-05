Зимние Паралимпийские игры 2022 в Пекине

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Китай вновь принимает спортсменов из разных стран на своей земле. 4 марта состоялась Церемония открытия Зимних Паралимпийских игр на Пекинском национальном стадионе.

Напомним, еще пару недель назад, 20 февраля в Пекине завершились зимние Олимпийские игры, которые запомнились не столько яркими победами и рекордами спортсменов, сколько разногласиями, коррупцией, слезными поражениями и громкими скандалами. Как назвали их спортивные комментаторы «самые спорные, унылые и встревоженные» за последние годы.

По итогам соревнований чемпионом стала команда Норвегии, вторым победителем по количеству золотых медалей оказалась Германия. Третье место завоевал хозяин игр Китай. Россия смогла удержать только 9 место, Беларусь – 24, Украина – 25, Эстония и Латвия – 27.

Кто станет «быстрее, выше, сильнее» на этот раз узнаем 13 марта. А пока и эти соревнования начинаются с тяжелых моментов, страхов и недовольств.

МПК разрешил командам России и Беларуси участвовать в соревнованиях под нейтральным Паралимпийским флагом, с исключением из медального зачета и закрытием на одежде спортсменов любой национальной символики.

Однако такое решение вызвало сильную негативную реакцию украинских спортсменов. За день до начала игр президент МПК Эндрю Парсонс (Andrew Parsons) объявил о самом суровом наказании — исключении спортсменов, представляющих национальные паралимпийские комитеты из России и Беларуси, из зимних Паралимпийских игр. Он объяснил, что это сделано для того, «чтобы сохранить целостность этих Игр», и извинился перед пострадавшими спортсменами. Причиной изменения решения стала обостряющаяся ситуация и жалобы ряда стран-членов МПК, которые вызвали переосмысление на фоне угрозы «серьезных последствий» для Игр, если решение, принятое в среду, останется в силе.