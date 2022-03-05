Контроль Удовицкого над литовским Biriu kroviniu terminalas перенесен в Швейцарию 

Подконтрольной бизнесмену Игорю Удовицкому контрольный пакет акций терминала насыпных грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), который до февраля этого года переваливал в Клайпедском порту миллионы тонн калийных удобрений «Беларуськалия», в начале этого года был перенесен в Швейцарию, сообщил центр журналистских расследований Siena.

Руководство BKT и люди, непосредственно причастные к переносу акций, никак это не комментируют.

По словам литовского налогового эксперта Дайвы Чибирене, причин для такого решения может быть несколько: оно может свидетельствовать о стремлении Удовицкого стать налоговым резидентом этой страны, о молчаливой продаже акций BKT другому владельцу или переводе капитала в более безопасную швейцарскую юрисдикцию.

Удовицкий перевел контроль над терминалом за границу еще в ноябре 2020 года, когда большая его часть принадлежавшего ему пакета акаций в размере 70% переняла зарегистрированная в Латвии компания Fortis Asset Management, последней принадлежало 65% акций. акций BKT, а у Удовицкого осталось 5%.

Однако 20 января этого года владельцем 65% акций BKT стала швейцарская компания Hasenberg, основанная в начале 2020 года. Структура ее акционеров неизвестна, но в правление входит Арунас Алишаускас, директор и миноритарный акционер компании Melt Water, также контролируемой Удовицким.

Алишаускас не стал комментировать Siena причины передачи контроля над терминалом Швейцарии.

«Беларуськалию» по-прежнему принадлежит 30% акций BKT.

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