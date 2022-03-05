Рада готовит национализацию всего имущества РФ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_PARLIAMENT_OF_UKRAINE_2017_Vadim_Chuprina.jpg#/media/File:3_PARLIAMENT_OF_UKRAINE_2017_Vadim_Chuprina.jpg

В Верховной Раде разрабатывают законопроект, который позволит национализировать российское имущество в Украине, сообщается на сайте украинского парламента 2 марта.

«Необходимо национализировать все имущество, объекты, средства и вклады агрессора, которые находятся на территории Украины», — заявили в Комитете Верховной Рады по экономическому развитию.

В сообщении отмечается, что Комитет в тесном сотрудничестве с Минэкономики и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать этот вопрос.

3 марта был принят один из законов, разрешающий продажу имущества РФ, имеющегося в Украине. Идет подготовка к реализации таких активов. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из каналов. По его словам, государственные структуры сейчас совместно с Министерством юстиции отрабатывают механизмы, как это делать.