Зимняя Универсиада-2021 отменена из-за нового штамма коронавируса

Nuotrauka lrv.lt

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного омикрон-штамма, — сказал источник. — Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться». Позднее информацию источника ТАСС подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Зимняя Универсиада в Люцерне должна была пройти с 11 по 21 декабря. Следующая зимняя Универсиада должна состояться в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году. В августе того же года запланировано проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.