Значение экологии в ЕС растет, но влияние В. Синкявичюса будет ограниченным

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Политологи говорят, что доверенная литовскому представителю Виргиниюсу Синкявичюсу сфера охраны окружающей среды в Евросоюзе (ЕС) в последние годы приобрела более серьезное значение, но влияние литовца в Еврокомиссии (ЕК) будет ограниченным.

Эксперты обращают внимание на то, что формирование повестки дня по изменению климата доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу – именно его слово во многом будет определять объем ответственности В. Синкявичюса.

«Это будет скорее технократическая, нежели политическая позиция», – сказал BNS во вторник политолог Томая Янелюнас.

По его словам, лидерство Ф. Тиммерманса может быть выгодно, если учитывать небольшой опыт В. Синкявичюса, однако вместе с тем это означает, что позиция литовского еврокомиссара будет иметь меньший политический вес, в большей степени будет посвящена проведению в жизнь конкретных обязательств ЕС и наблюдению.

Политолог Рамунас Вильпишаускас сказал, что обычно самые желанные посты связаны со сферами конкуренции, внешней торговли, денежной политики или внутреннего рынка, так как здесь у ЕС самая высокая компетентность.

По его словам, полномочия ЕС в сфере охраны окружающей среды ограничены, но актуальность изменения климата определяет то, что политически эта область ответственности становится важнее, чем раньше.

«Ответственность политически важна, но, скорее всего, эта важность будет отнесена к сфере ответственности вице-председателя ЕК Ф. Тиммерманса, а делегируемый Литвой кандидат в комиссары получит лишь часть ответственности в этой сфере. Пока можно только гадать, какой будет эта часть», – сказал BNS Р. Вильпишаускас.

Директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла обратил внимание на то, что портфель В. Синкявичюса «подпадает под один из важных приоритетов – «зеленую» экономику», а актуальность вопросов рыбного хозяйства повышается в связи с выходом Англии из ЕС.

«В завершающей срок полномочий комиссии у комиссара по этой сфере был немалый вес в решении вопросов, связанных с политикой в области рыбного хозяйства – это актуально и в контексте Brexit, а также вопросов, связанных с биологическим разнообразием. Скорее всего, подобного тематического спектра стоит ожидать и сейчас, но многое будет зависеть от отношений с исполнительным вице-президентом Ф. Тиммермансом», – сказал он BNS.

Руководители страны приветствовали доверенный В. Синкявичюсу портфель в распространенных заявлениях.

«Поддерживаемому Литвой кандидату в еврокомиссары предложена одна из приоритетных областей деятельности новой ЕК. Таким образом молодому политику продемонстрировано большое доверие, которое нужно будет оправдать», – сказал президент Гитанас Науседа.

«Отрадно, что В. Синкявичюсу предложен на самом деле важный и значительный портфель. Как известно, приоритетами ЕК в течение 5 ближайших лет будут изменение климата и дигитализация. Очевидно, что портфель комиссара по вопросам окружающей среды в нынешнем раскладе приоритетов становится одним из важнейших», – отметил премьер Саулюс Сквернялис.

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