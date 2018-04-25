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В Германии мэром города избрали неонациста

Фото из открытых источников

В городе Вальдзидлунг в Германии мэром избрали неонациста и представителя ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефана Ягша (Stefan Jagsch). Это спровоцировало политический скандал в стране. Об этом сообщает BBC News.

Руководство ведущих политических партий Германии выразило возмущение в связи с произошедшим. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала отмены результатов выборов Вальдзидлунге, расположенном в земле Гессен в центральной части страны.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак заявил, что «избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, — это позор».

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДП) Германии Ларс Клингбайль написал в своем твиттере: «Позиция СДП предельно ясна: мы не сотрудничаем с нацистами! Никогда! Это касается федерального уровня, регионов и районов Германии». Результаты выборов в Вальдзидлунге он назвал «уму не постижимыми и не имеющими оправдания». Политик призвал к немедленному пересмотру итогов избирательной кампании в этом населенном пункте.

Сам Ягш после избрания пообещал «работать во благо интересов города». В Вальдзидлунге проживает чуть больше 2,6 тысячи человек.

korrespondent.net

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