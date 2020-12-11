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13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Фото pixabay.com

Правительство Литвы обсудило выводы по предложению о выплатах тринадцатой пенсии в размере 200 евро, сообщает BNS. Это предложение критикуют правоцентристское большинство парламента, которое формирует новое правительство, и президент Гитанас Науседа.

Министерство социальной защиты и труда предлагает, по сути, одобрить предложение депутатов прошлого созыва Ванды Кравчонок и Збигнева Единского о выплате 13-й пенсии, но с учетом доходов людей, поскольку около 90 000 пенсионеров получает дополнительные выплаты – госпенсии или ренты (в среднем от 63 до 1306 евро).

Министерство также предлагает отказаться от необходимого условия — выплаты пенсии только тем пенсионерам, которые проживают в Литве, и связать 13-ю пенсию с индексируемым показателем или базовым размером, установить условия, при которых ее не будут выплачивать. 

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Кроме того, предлагают уточнить понятие «13-я пенсия», поскольку у некоторых жителей это может вызвать ожидания в связи с получением полной пенсии в 13-й раз. Проект этого закона предлагают рассматривать вместе с проектом бюджета на 2022 год, поскольку на выплаты потребуется 180 млн. евро. 13-ю пенсию предлагают платить ежегодно с декабря 2021 года. Инициаторы проекта отмечают, что эти деньги получат около 600 000 человек, и это будет способствовать снижению социального отчуждения. 

ВРИО главы Министерства социальной защиты  и труда Линас Кукурайтис сказал, что решение о 13-й пенсии должен принять новый парламент. ВРИО главы Минфина Вилюс Шапока предупреждал, что в следующем году на 13-ю пенсию потребуется около 200 млн. евро. А в нынешнем положении правительству не стоит брать на себя дополнительные обязательства. Оппозиция парламента прошлого созыва называла идею 13-й пенсии предвыборным трюком. Президент называет это решение ненадежным.

В настоящее время в Литве действует карантин, работников отправляют в простой, снижают зарплаты, что влияет не только на доходы, но и на будущую пенсию. Для одних в будущем это будет означать пенсию на несколько центов меньше, а для других – на несколько процентов меньше. По данным Министерства социальной защиты и труда, с 16 марта до 9 ноября в простое побывали 203 614 человек. В среднем в простое они находились 22 дня.

Чем меньше человек проведет в простое, тем меньше это скажется на будущей пенсии. Так, по расчетам Содры, если человек со средней зарплатой (по данным третьего квартала, 927 евро «на руки») был в простое месяц, то его пенсия по старости будет всего на 17 центов в месяц меньше. Однако если человек со средней зарплатой проведет в простое 9 месяцев, то он лишится 1,55 евро в месяц. 

Информация «ЛК», BNS 

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