Сокращается поток мигрантов из Беларуси

«Хотя протесты в Беларуси продолжаются, потоки желающих прибыть по сравнению с летом стали меньше. Если сначала мы выдавали по нескольку разрешений в день, то сейчас количество обращающихся заметно сократилось», – отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

«Прибывшие белорусские граждане могут находиться в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут это безопасным для них», – добавила она.

Граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу в пункте пограничного контроля, а также обратиться в Службу охраны госграницы Литвы или Департамент миграции.

После рассмотрения просьбы об убежище предоставляется одна из следующих форм – статус беженца или дополнительная охрана, а также вид на жительство в Литве.

Кроме того, завершающий срок полномочий кабинет министров подтвердил подготовленные МИД Литвы изменения в льготах налогового сбора, предусмотрев, что консульский сбор и гербовый сбор за визы не будут взиматься, если с такой просьбой обратятся литовское ведомство и зарегистрированная в Литве неправительственная организация, действующая на стороне демократического развития. Это решение согласовано с Департаментом миграции (ДМ).

«Это означает, что всем белорусам, которые приезжают по гуманитарным причинам, национальные визы будут выдаваться бесплатно», – сказала BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

По данным ДМ, за период с 21 сентября по 1 декабря выдано 1354 визы для приезда граждан Беларуси в Литву по гуманитарным причинам. За этот период в общей сложности белорусам выдано 5696 национальных виз, большая часть – на основании трудовых отношений в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ